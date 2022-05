România ar putea construi un avion militar. Ministrul Florin Spătaru: Am avut discuții

"Este un proiect de țară"

”Am avut discuții ieri (vineri - n.r.) la Craiova pe această temă, este un mesaj pe care l-am lansat către industria aeronautică din România, un proiect de țară pe care am putea să-l realizăm. Din discuțiile cu ei, am înțeles că în săptămânile următoare va fi formalizat un claster pentru industria aeronautică și prin colaborarea dintre principalii jucători în acest segment putem să venim cu un proiect de țară. Le-am sugerat să înceapă aceste demersuri acum. Este un proiect de țară”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spătaru, sâmbătă, la emisiune Income, de la Antena 3.

România NU mai produce praf de pușcă, în lipsa materiei prime.

Într-un intervi la DCNews TV ministrul Economiei a anunţat că unul dintre obiectivele ministerului este de a redeschide fabricile de procesare a materiei prime din România, pentru a nu mai fi nevoiţi să depindem de importuri.

"În ceea ce priveşte viitorul agriculturii şi viitorul economiei din perspectiva procesării, pentru că ne interesează să avem produse naţionale pe masă, România îşi doreşte să dezvolte acest sector. O bună parte din materiile prime de bază le aprovizionăm din altă parte, nu din România. Fenomenul nu e doar românesc. Am discutat cu miniştrii Economiei din alte ţări europene şi am văzut că Europa prefera ca pentru anumite materii prime să se aprovizioneze din China, Rusia, etc. Cred că e momentul să ne întoarcem la bază.

Vă dau un exemplu clar, pentru că vorbim şi de industria apărării. Aceasta e în subordinea ministerului Economiei. Pentru a produce pulberea de puşcă, ai nevoie de anumite produse de bază, care nu mai sunt disponibile în România", a punctat Florin Spătaru, ministrul Economiei, la "Sud, prin Sud-Est", de la DC NEWS TV.

