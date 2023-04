România a „pierdut culturi mari de sfeclă, ceapă și cartofi“. Dragoș Frumosu (Sindalimenta): De ce și fermierii au o mică vină / video

Într-un interviu exclusiv pentru DC News și DC Business, la emisiunea „Totul despre bani“, Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, a vorbit despre producția anumitor legume în România, care s-a diminuat foarte mult în ultimii ani ca urmare a lipsei dezvoltării sistemului agricol, prin construcția de instalații de irigații, și lipsei de cooperare între agricultori:

„După un 2022 extrem de complicat, vă așteptați ca lucrurile să se redreseze și să revenim la normalitate în industria agro-alimentară din România, sau putem asista la falimente la companiile care nu vor mai putea face față actualului context?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Am pierdut culturi mari de sfeclă. Dacă sfecla nu este udată, dacă nu are cantități mari de apă, producția la hectar este mai scăzută. Noi cultivam sfeclă în sudul țării. Știm că terenul pretabil pentru așa ceva era în nord-estul Moldovei, nordul și nord-vestul țării și centrul țării. Pe vremuri cultivam și în sud și aveam producții foarte bune, pentru că aveam un sistem de irigații.

S-au închis foarte multe fabrici, iar la zahăr din 33 de fabrici, astăzi mai funcționează doar două. La ulei, la fel, pe partea de abatoare, la fel. Am pierdut depozitele care prelungeau perioada de păstrare a legumelor și fructele. Nu am înlocuit cu nimic, iar această situație a condus la o producție mult mai mică de cartofi. Am pierdut o cantitate mare și de cartofi.

Și cu ceapa se întâmplă la fel. Uitați-vă la prețul cepei uscate astăzi în magazinele și piețele din România. Este firesc să fie așa, pentru că noi, dacă nu mai avem spații de depozitare, dacă nu mai avem un circuit - unde și fermierii au o mică vină, pentru că nu înțeleg avantajele unei cooperative care ar putea planifica producția - automat că nu mai există produse. Astăzi, industrial, luând în calcul și absența unor depozite, cultivăm în țară 10% din suprafața pe care o cultivam cu ceapă acum 15-20 de ani.

Sunt de acord că programul Tomata a ajutat puțin producătorii, dar mult mai bine ar fi fost, din punctul meu de vedere, ca banii pentru micii producători să-i fi dat cooperativelor, care să distribuite aceste sume către membrii cooperativelor. Lucrurile astea putem să le vedem în altă parte, nu am inventat noi mersul pe jos. Dacă vrem să existăm pe piața și să ne vindem marfa, fără a ne certa cu hipermarket-urile“, a spus, la DC News, la emisiunea „Totul despre bani“, Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta.

