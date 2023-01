ROBOR la trei luni a scăzut din nou. Care este valoarea indicelui acum

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,20% pe an, de la 7,23% pe an, în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 7,54% pe an, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 7,88% pe an, de la 7,89% pe an în şedinţa anterioară.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,71% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 4,06%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, scrie Agerpres.

Piaţa imobiliară din Europa centrală şi de Est, în creştere în 2022

Volumul tranzacţiilor cu active imobiliare generatoare de venituri - birouri, spaţii de retail, logistice şi industriale şi hoteluri - din Europa Centrală şi de Est a revenit pe creştere anul trecut, evoluţie susţinută mai ales de performanţele înregistrate de România şi Slovacia, arată datele companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, date luni publicităţii.



Astfel, România a avut o creştere de aproape 40% a volumului investiţional, trecând astfel pe poziţia a treia în regiune, după Polonia şi Cehia, din punct de vedere al valorii tranzacţionate în 2022.



La nivel regional, volumul tranzacţionat a totalizat aproape 10,7 miliarde de euro, în creştere cu 6,6% comparativ cu anul anterior, în condiţiile în care în 2021 piaţa s-a contractat cu 4,3%. Creşteri ale volumelor au fost raportate în toate pieţele din regiune, cu excepţia Cehiei, care a înregistrat al doilea an consecutiv de scădere. Polonia a avut o creştere de 2,2%, Slovacia de 45,9%, în timp ce în Ungaria avansul a fost marginal, de 0,4%.



În România, deşi a fost tranzacţionat un număr uşor mai redus de proprietăţi comparativ cu 2021 (51 faţă de 54), volumul total investit în 2022 a atins un record istoric, de aproape 1,3 miliarde de euro, din care două treimi (944 milioane de euro) a fost parafat în a doua jumătate a anului. Un număr de 12 proprietăţi au făcut obiectul a două tranzacţii de portofoliu, de birouri şi de retail.



Cele mai multe active tranzacţionate au fost clădiri de birouri, aproape 43% din total (22), în timp ce din sectorul de retail au fost vândute 12 proprietăţi. În ceea ce priveşte segmentul industrial şi logistic, şapte active şi-au schimbat proprietarul, se arată în analiza companiei de consultanţă imobiliară.

