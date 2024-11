Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump o învinge pe Kamala Harris și redevine președintele Americii

Update: 09:30

Donald Trump a câștigat alegerile (266 vs. 194). Este noul președinte al SUA, al 47-lea

LIVE Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump, primele declarații. Victorie împotriva Kamalei Harris (VIDEO)

Update 09:14

Donald Trump: 265

Kamala Harris: 214

Update 09:00

Donald Trump: 248

Kamala Harris: 214

Potrivit estimărilor New York Times, în fiecare stat unde numărarea voturilor este aproape finalizată, Trump a obținut o marjă mai mare față de 2020. Chiar și în state tradițional democrate, precum Delaware, Rhode Island și Vermont, s-a observat o tendință în favoarea republicanilor.

Update 08:40

Fox News estimează că Trump va câștiga Pennsylvania, ceea ce l-ar situa la doar 4 voturi distanță de victoria finală.

Update 08:22

Donald Trump: 247

Kamala Harris: 214

Update 08:00

După ce a câștigat Georgia și Carolina de Nord, Trump mai trebuie să câștige doar Pennsylvania pentru a reveni la Casa Albă. Chiar și fără Pennsylvania, Trump ar putea câștiga alegerea prin alte combinații de state rămase indecise, cum ar fi Arizona, Wisconsin, Nevada și Michigan. Totuși, Pennsylvania ar fi cel mai direct drum către victorie,

Update 07:50

Kamala Harris nu va fi prezentă astăzi la Howard, acolo unde avea programat să susțină un discurs, potrivit The Hill.

Update 07:37

Donald Trump: 246

Kamala Harris: 189

CNN a estimat că Trump va câștiga Georgia, al doilea stat decisiv. Alte instituții media s-au abținut deocamdată, dar Harris nu pare să aibă șanse de a întoarce rezultatul.

Update 07:21

Harris a mai câștigat în Hawaii și New Mexico, dar a câștigat și un district din nebraska, obținând un vot în Colegiul Electoral, vot ce i-ar putea fi de ajutor dacă câștigă Pennsylvania, Wisconsin și Michigan. Este însă condusă de Trump în toate cele trei state.

Update 06:47

Harris câștigă în Virginia. Trump câștigă primul stat considerat câmp de luptă, din această cursă electorală - Carolina de Nord (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (185)/ Trump (230)

Senat: Partidul Democrat (41)/ Partidul Republican (49)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (140) / Partidul Republican (172)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (153)/ Trump (227)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (48)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (138) / Partidul Republican (172)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (205)/ Trump (230)

Senat: Partidul Democrat (41)/ Partidul Republican (50)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (123) / Partidul Republican (170)

Guvernatori: Partidul Democrat (23) / Partidul Republican (26)

FOTO: REUTERS

Update 06:30

Harris câștigă în Washington și Connecticut (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (172)/ Trump (214)

Senat: Partidul Democrat (40)/ Partidul Republican (49)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (119) / Partidul Republican (168)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (153)/ Trump (211)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (48)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (118) / Partidul Republican (169)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (187)/ Trump (230)

Senat: Partidul Democrat (40)/ Partidul Republican (49)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (114) / Partidul Republican (167)

Guvernatori: Partidul Democrat (23) / Partidul Republican (26)

Update 06:15



Harris câștigă în Califormia și Oregon. Trump câștigă în Idaho (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (153)/ Trump (214)

Senat: Partidul Democrat (39)/ Partidul Republican (48)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (108) / Partidul Republican (161)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (145)/ Trump (211)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (48)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (107) / Partidul Republican (160)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (179)/ Trump (214)

Senat: Partidul Democrat (39)/ Partidul Republican (48)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (111) / Partidul Republican (162)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (26)

Update 05:20

Harris câștigă în Colorado. Trump câștigă în Iowa (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (91)/ Trump (207)

Senat: Partidul Democrat (35)/ Partidul Republican (47)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (90) / Partidul Republican (139)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (91)/ Trump (178)

Senat: Partidul Democrat (34)/ Partidul Republican (43)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (91) / Partidul Republican (138)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (112)/ Trump (198)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (47)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (88) / Partidul Republican (128)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (25)

Update 05:00

Trump câștigă în Utah și Montana (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (81)/ Trump (201)

Senat: Partidul Democrat (34)/ Partidul Republican (45)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (86) / Partidul Republican (133)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (81)/ Trump (172)

Senat: Partidul Democrat (34)/ Partidul Republican (43)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (85) / Partidul Republican (33)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (99)/ Trump (198)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (47)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (82) / Partidul Republican (119)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (23)

Update 04:50

Harris câștigă în Illinois. Trump câștigă în Ohio și Kansas (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (81)/ Trump (191)

Senat: Partidul Democrat (34)/ Partidul Republican (44)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (82) / Partidul Republican (129)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (81)/ Trump (162)

Senat: Partidul Democrat (34)/ Partidul Republican (43)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (81) / Partidul Republican (129)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (99)/ Trump (188)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (46)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (69) / Partidul Republican (97)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (23)

Update 04:30

Harris câștigă în New York (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (62)/ Trump (168)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (46)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (77) / Partidul Republican (111)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (81)/ Trump (154)

Senat: Partidul Democrat (34)/ Partidul Republican (43)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (70) / Partidul Republican (109)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (99)/ Trump (177)

Senat: Partidul Democrat (36)/ Partidul Republican (46)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (69) / Partidul Republican (97)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (23)

FOTO: Reuters

Update 04:20

Harris câștigă în Rhode Island. Trump câștigă în Mississippi și Louisiana (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (34)/ Trump (168)

Senat: Partidul Democrat (33)/ Partidul Republican (44)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (52) / Partidul Republican (89)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (30)/ Trump (154)

Senat: Partidul Democrat (32)/ Partidul Republican (42)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (53) / Partidul Republican (87)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (99)/ Trump (177)

Senat: Partidul Democrat (35)/ Partidul Republican (46)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (55) / Partidul Republican (79)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (23)

Update 04:00

Trump câștigă în Texas, Wyoming, Dakota de Nord și Dakota de Sud (proiecție NBC News).

Proiecțiile NBC:

Scorul colegiilor electorale: Harris (30)/ Trump (154)

Senat: Partidul Democrat (33)/ Partidul Republican (43)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (49) / Partidul Republican (82)

Proiecțiile CNN:

Scorul colegiilor electorale: Harris (30)/ Trump (154)

Senat: Partidul Democrat (32)/ Partidul Republican (42)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (51) / Partidul Republican (80)

Proiecțiile Associated Press:

Scorul colegiilor electorale: Harris (99)/ Trump (137)

Senat: Partidul Democrat (35)/ Partidul Republican (46)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (55) / Partidul Republican (77)

Guvernatori: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (23)

Update 03:40

Harris câștigă în Delaware. Trump câștigă în Arkansas (proiecție NBC News).

Scorul colegiilor electorale: Harris (30)/ Trump (105)

Senat: Partidul Democrat (33)/ Partidul Republican (42)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (31) / Partidul Republican (61)

Update 03:14

Trump câștigă în Carolina de Sud (proiecție NBC News).

Scorul colegiilor electorale: Harris (27)/ Trump (99)

Senat: Partidul Democrat (31)/ Partidul Republican (42)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (22) / Partidul Republican (45)

Update 03:00

Harris câștigă în Maryland, Massachusetts și în DC. Trump câștigă în Florida, Missouri, Alabama, Oklahoma și Tennessee (proiecții NBC News).

Scorul colegiilor electorale: Harris (27)/ Trump (90)

Senat: Partidul Democrat (31)/ Partidul Republican (42)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (20) / Partidul Republican (41)

Update 02:32 - Trump câștigă în Virginia de Vest (proiecție NBC News)

Scorul colegiilor electorale: Harris (3)/ Trump (23)

Senat: Partidul Democrat (29)/ Partidul Republican (40)

Camera Reprezentanților: Partidul Democrat (7) / Partidul Republican (24)

Update 02:07 - Trump câștigă în Indiana (proiecție NBC News)

Scorul colegiilor electorale: Harris (3)/ Trump (19)

Update 02:00 - Primul val de rezultate preliminare (proiecție NBC News)

Kentucky -Trump (câștigător potențial)

Vermont - Harris (câștigător potențial)

Scorul colegiilor electorale: Harris (3)/ Trump (8)

FOTO: REUTERS

Update 01:00 - S-au închis secțiile de vot din Indiana și Kentucky.

Update 00:45 - Rezultate exit-poll la nivel național (CBS)

Exit-poll-ul CBS a indicat că „starea democrației” este cea mai importantă problemă pentru alegători în 2024, fiind menționată de o treime dintre respondenți ca prioritate absolută. Economia a urmat în topul preocupărilor, cu 30% dintre alegători indicând-o ca prioritate majoră, conform datelor preliminare. De asemenea, dreptul la avort și imigrația s-au numărat printre problemele semnificative, în timp ce politica externă a ocupat un loc mai puțin important.

Este relevant de menționat că, începând din 2008, economia a fost principala problemă pentru alegători în fiecare alegere prezidențială din SUA. În acest an, deși economia rămâne o preocupare majoră, „starea democrației” a detronat-o, reflectând probabil anxietatea tot mai mare a cetățenilor cu privire la integritatea instituțiilor democratice americane.

Analizând preferințele alegătorilor în funcție de candidatul susținut, sondajul CBS dezvăluie diferențe semnificative între susținătorii Kamalei Harris și cei ai lui Donald Trump.

Pentru susținătorii Kamalei Harris, aproximativ 6 din 10 alegători au plasat „starea democrației” ca prioritate principală, iar dreptul la avort a fost a doua problemă majoră, fiind menționată de aproximativ 20% dintre aceștia. În mod surprinzător, doar aproximativ unul din 10 susținători ai Harris au identificat economia drept cea mai mare preocupare.

Pe de altă parte, susținătorii lui Donald Trump au prioritizat economia, jumătate dintre aceștia considerând-o cea mai importantă problemă. Imigrația s-a situat pe locul al doilea, cu unul din cinci alegători acordându-i importanță majoră, în timp ce „starea democrației” a fost menționată de puțin peste unul din 10 susținători ai fostului președinte.

Update 00:35 - Rezultate exit-poll la nivel național (CNN)

Exit-poll-ul CNN relevă o percepție generală negativă asupra direcției în care se îndreaptă țara. Aproximativ trei sferturi din electoratul american consideră că situația actuală a națiunii este problematică, iar doar un sfert dintre cetățeni se declară entuziasmați sau mulțumiți de starea actuală a țării. Acest nivel ridicat de nemulțumire subliniază provocările pe care liderii politici le întâmpină în încercarea de a câștiga încrederea cetățenilor.

Potrivit datelor preliminare de la CNN, peste 4 din 10 respondenți s-au declarat nemulțumiți de situația națiunii, în timp ce aproximativ 3 din 10 sunt „furioși” pe starea de fapt. Cu toate acestea, o doză de optimism pare să persiste: mai bine de 60% dintre americani cred că „zilele de glorie” ale Americii sunt în viitor, iar doar o treime consideră că cele mai bune vremuri au trecut deja. În același timp, rata de aprobare a președintelui Joe Biden este în scădere, doar aproximativ 40% dintre cetățeni fiind mulțumiți de performanțele sale, în timp ce majoritatea își exprimă dezacordul.

Sondajul exit-poll realizat de CNN a inclus un eșantion reprezentativ de alegători, atât cei care au votat în ziua alegerilor, cât și cei care au optat pentru votul anticipat sau prin corespondență. Aceste sondaje reprezintă un instrument de valoare pentru a înțelege viziunea și preferințele electorale ale americanilor în acest an electoral crucial. Totuși, ca toate sondajele, și acestea au o marjă de eroare, fapt ce necesită interpretarea lor ca estimări și nu măsurători exacte. Rezultatele au fost realizate de Edison Research pentru National Election Pool, și includ atât interviuri față în față, cât și chestionare telefonice și online, cu o marjă de eroare de ±2 puncte procentuale pentru eșantionul complet de 16.604 respondenți.

Update 23:14 (5 noiembrie): Șeful Poliției Capitoliului, J. Thomas Manger, a făcut declarații de presă în Washington DC cu privire la o arestare efectuată la centrul pentru vizitatori al Capitoliului, relatează BBC News.

Acesta a declarat că, în jurul orei 12:20, ora locală (17:20 GMT), un bărbat a pătruns pe la intrarea sudică a centrului pentru vizitatori al Capitoliului.

Când bărbatul și-a depus jacheta și rucsacul la control, agenții de securitate au observat ceea ce părea a fi „ceva în formă de armă de foc” și „două sticle în rucsac”.

Pe măsură ce bărbatul aștepta, unul dintre ofițeri a simțit un „miros slab de benzină”. Mirosul se simțea „mult mai puternic” lângă rucsac și se părea că o sticlă conținea o substanță – despre care poliția crede că ar fi fost benzină sau „un alt combustibil” – care se scurgea.

Bărbatul a fost reținut și arestat, a spus Manger. Poliția a găsit o armă de semnalizare, o brichetă și o brichetă anti-vânt, a adăugat șeful poliției, și mai erau și „alte obiecte” în rucsac.

Bărbatul avea „documente cu el” și le-a spus ofițerilor că intenția sa era să le livreze Congresului, a mai precizat Manger. Poliția încearcă încă să stabilească „de unde anume a venit” și care erau intențiile sale.

Ancheta este „în desfășurare”, iar bărbatul se află în custodie, a mai spus Manger.

Update 22:50 (5 noiembrie): Kamala Harris a ajuns la sediul Democratic National Committee (DNC) din Washington DC pentru a se întâlni cu personalul și cu cei care fac apeluri telefonice pentru campania sa.

Harris a vorbit la telefon cu mai mulți alegători, spunând că este „atât de important ca toată lumea să participe (n.r., la vot)”.

Update 22:37 (5 noiembrie): FBI a arestat doi bărbați în Michigan, în două cazuri separate, sub suspiciunea de transmitere de amenințări politice online, relatează The Guardian.

Isaac Sissel, în vârstă de 25 de ani, din Ann Arbor, a fost arestat după ce ar fi amenințat că va comite un atac violent dacă Donald Trump va câștiga alegerile.

„Am un AR-15 furat (o mitralieră) și o țintă pe care refuz să o numesc (...)”, ar fi scris Sissel într-un mesaj trimis anonim către centrul național de operațiuni pentru amenințări al FBI.

Sissel a fost arestat marți dimineață și urmează să se înfățișeze în instanță marți după-amiază (ora locală SUA).

Christopher Pierce, în vârstă de 46 de ani, din Jackson, a fost arestat după ce ar fi trimis e-mailuri de amenințare către un comitet de acțiune politică (PAC) ce strângea fonduri pentru alegeri.

Sursa foto: Facebook, FBI

Update 22:18 (5 noiembrie): Un tribunal din Pennsylvania a aprobat marţi o cerere de extindere a programului birourilor electorale într-un comitat foarte pro-Donald Trump din acest swing-state, ca urmare a unei defecţiuni tehnice a aparatelor de vot, transmite AFP și notează Agerpres.

Secţiile de votare vor fi astfel deschise încă două ore, până la ora locală 22:00 (03:00 GMT), în comitatul Cambria, care în 2020 a votat în proporţie de aproape 70% pentru candidatul republican la preşedinţia SUA.

Update 21:30 (5 noiembrie): FBI declară că amenințările false cu bombă asupra secțiilor de votare din SUA și-ar avea rădăcinile în Federația Rusă. „Niciuna dintre amenințări nu s-a dovedit a fi credibilă”, se arată într-un comunicat, relatează Reuters și The Guardian.

FBI a dezmințit autenticitatea a două clipuri care circulau în mediul online, care susțineau că agenția a emis avertizări cu privire la amenințări teroriste la secțiile de votare și rapoarte cu privire la votarea în închisorile din statele-cheie.

Update 20:00 (5 noiembrie): Preşedintele american în exerciţiu, Joe Biden urmăreşte evenimentele de la Casa Albă, dar nu are în program vreo apariţie publică.

Membrii echipei sale au declarat pentru postul de televiziune CNN că Biden şi soţia sa, Jill, intenţionează să urmărească alegerile împreună cu personalul său de la reşedinţa Casei Albe.

Știrea inițială

Trump a votat în jurul orei 18:50 (ora României) într-o secție din Florida. Kamala Harris a votat zilele trecute prin corespondență.

Cum funcționează Colegiul electoral

Președintele Statelor Unite este ales printr-un proces indirect, cunoscut sub numele de Colegiul electoral (Electoral College). În acest sistem, voturile cetățenilor determină cum sunt alocate voturile electorale ale fiecărui stat. În total, există 538 de electori în Colegiul electoral, iar un candidat trebuie să obțină cel puțin 270 de voturi electorale pentru a câștiga președinția.

Articolul 2, secțiunea 1, clauza a 2-a a Constituției Statelor Unite ale Americii desemnează numărul de electori pe care fiecare stat al Uniunii trebuie să-l aibă și modul în care fiecare legislatură statală își poate alege propriii electori.

Fiecare stat are un număr specific de electori, bazat pe numărul de reprezentanți din Congres (două locuri în Senat, plus un număr variabil de locuri în Camera Reprezentanților). Astfel, statele mai populate, cum ar fi California și Texas, au mai mulți electori, în timp ce statele mici, precum Wyoming, au doar trei electori.

Câți electori are fiecare stat

California are 54 de voturi electorale.

de voturi electorale. Texas are 40 de voturi electorale.

de voturi electorale. Florida are 30 de voturi electorale.

de voturi electorale. New York are 28 de voturi electorale.

de voturi electorale. Illinois are 19 voturi electorale.

voturi electorale. Pennsylvania are 19 voturi electorale.

voturi electorale. Ohio are 17 voturi electorale.

voturi electorale. Georgia are 16 voturi electorale.

voturi electorale. North Carolina are 16 voturi electorale.

voturi electorale. Michigan are 15 voturi electorale.

voturi electorale. New Jersey are 14 voturi electorale.

voturi electorale. Virginia are 13 voturi electorale.

voturi electorale. Washington are 12 voturi electorale.

voturi electorale. Arizona are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Indiana are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Massachusetts are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Tennessee are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Colorado are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Maryland are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Minnesota are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Missouri are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Wisconsin are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Alabama are 9 voturi electorale.

voturi electorale. South Carolina are 9 voturi electorale.

voturi electorale. Kentucky are 8 voturi electorale.

voturi electorale. Louisiana are 8 voturi electorale.

voturi electorale. Oregon are 8 voturi electorale.

voturi electorale. Connecticut are 7 voturi electorale.

voturi electorale. Oklahoma are 7 voturi electorale.

voturi electorale. Arkansas are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Iowa are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Kansas are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Mississippi are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Nevada are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Utah are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Nebraska are 5 voturi electorale.

voturi electorale. New Mexico are 5 voturi electorale.

voturi electorale. Hawaii are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Idaho are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Maine are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Montana are 4 voturi electorale.

voturi electorale. New Hampshire are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Rhode Island are 4 voturi electorale.

voturi electorale. West Virginia are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Alaska are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Delaware are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Districtul Columbia are 3 voturi electorale.

voturi electorale. North Dakota are 3 voturi electorale.

voturi electorale. South Dakota are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Vermont are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Wyoming are 3 voturi electorale.

În aproape toate statele, candidatul care câștigă majoritatea voturilor populare primește toate voturile electorale ale statului respectiv. Excepțiile sunt statele Maine și Nebraska, care alocă voturile parțial, în funcție de rezultatele din fiecare district electoral.

Au existat totuși cazuri când candidații au câștigat președinția fără a obține majoritatea voturilor la nivel național.

Votul anticipat, votul prin corespondență și votul în ziua alegerilor

Alegerile prezidențiale din SUA au loc în prima marți a lunii noiembrie. Cetățenii pot vota în diverse moduri.

Un număr tot mai mare de alegători americani votează înainte de ziua alegerilor, fie personal, la centrele de vot deschise anticipat, fie prin corespondență. În acest an, peste 82 de milioane de voturi au fost deja exprimate înainte de ziua alegerilor.

Cei care votează în persoană își exprimă votul la secțiile de votare locale. Orele de deschidere și închidere ale secțiilor variază de la stat la stat.

Votul prin corespondență a devenit o opțiune populară în rândul americanilor, dar a adus și o serie de controverse. Numărarea voturilor prin corespondență a fost îndelung dezbătută în alegerile din 2020, când candidatul republican a susținut că întârzierile și procesarea ulterioară a acestor voturi a condus la fraudă.

În 2024, sunt așteptate din nou posibile întârzieri, mai ales în statele cu populație mare și numeroase voturi exprimate prin corespondență.

Așa-numitele swing-states pot decide soarta alegerilor

Statele americane sunt împărțite, în general, în state care votează tradițional cu democrații sau republicanii, dar există câteva state unde rezultatul este imprevizibil, denumite „state indecise” sau „swing states”.

Swing-states sunt, în mod tradițional, potrivit analiștilor, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin. Datorită structurii Colegiului electoral, rezultatul în aceste state poate determina învingătorul la nivel național.

Când vom afla rezultatele

Numărarea voturilor începe imediat după închiderea urnelor. Unele televiziuni americane pot prognoza rapid un câștigător în statele unde rezultatele sunt previzibile, dar în statele „swing”, procesul este mai îndelungat.

Pot exista chiar și contestații și renumărări în cazuri de rezultate foarte strânse, ceea ce poate prelungi procesul final de validare a rezultatelor.

Potrivit AP News, urnele sunt așteptate să se închidă la următoarele ore (ora locală a României):

2 AM: Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia

2:30 AM: North Carolina, Ohio, West Virginia

3:00 AM: Alabama, Connecticut, Delaware, Washington DC, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee

3:30 AM: Arkansas

4:00 AM: Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming,

5 AM: Montana, Nevada, Utah

6 AM: California, Idaho, Oregon, Washington

7 AM: Alaska, Hawaii

