Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump, primele declarații. Victorie împotriva Kamalei Harris (VIDEO)

"Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc tuturor! Avem mii de prieteni care fac parte dintr-o mișcare incredibilă, care nu s-a mai văzut niciodată. Cred că aceasta a fost cea mai mare mișcare politică din toate timpurile în această țară. Importanța ei va crește la un nivel fără precedent. Vom ajuta țara noastră să se vindece. Țara noastră are nevoie de ajutor. Trebuie să ne ocupăm de frontiere și să rezolvăm toate problemele pe care le are țara noastră. Nu degeaba am făcut istorie aici. Am depășit obstacole pe care nimeni nu credea că le vom putea trece. Pot să spun clar că am obținut o victorie incredibilă! Pur și simplu incredibilă!

Este o victorie politică cum nu s-a mai înregistrat în țara noastră niciodată. Vreau să le mulțumesc americanilor pentru onoarea extraordinară de a mă alege ca al 47-lea președinte, asta după ce am fost al 45-lea președinte al SUA. Voi lupta pentru fiecare cetățean, pentru familiile dumneavoastră, pentru viitorul dumneavoastră, în fiecare zi. Voi lupta pentru dumneavoastră cu fiecare fibră a mea, până vom face o Americă puternică, sigură și prosperă, așa cum meritați și dumneavoastră, și copiii. Va fi cu adevărat epoca de aur a Americii. Este o victorie magnifică pentru poporul american, care ne va permite să facem America măreață din nou! Pe lângă faptul că am câștigat în statele-cheie, locuri pe care le apreciez foarte mult - Carolina de Nord, Georgia, Pennsylvania și Wisconsin - suntem pe cale să câștigăm și în Michigan, Arizona, Nevada și Alaska. Asta va duce la cel puțin 315 voturi ale marilor electori. Am câștigat și votul popular, iar acest lucru este extraordinar. Vă mulțumesc!

A fost foarte îmbucurător să câștigăm și votul popular. Simțim cu adevărat dragostea și aici, în această sală. E un număr incredibil de oameni aici, lângă mine. Au fost alături de mine. Au parcurs o întreagă călătorie alături de mine. Îi vom face pe toți foarte fericiți! Într-o zi, vă veți gândi la ceea ce se întâmplă astăzi și veți considera totul unul dintre momentele importante ale vieții dumneavoastră. America ne-a oferit un mandat puternic. Am preluat din nou controlul asupra Senatului. Am câștigat cursa pentru Senat în Montana, Texas, Nevada, Michigan, Ohio, Wisconsin și marele stat Pennsylvania. Aceste locuri au fost câștigate de republicani și de mișcarea MAGA (Make America Great Again - Să facem America măreață din nou). În multe dintre acestea am avut parte de curse strânse. Numărul de victorii pentru Senat a fost de-a dreptul incredibil. Am organizat numeroase mitinguri, uneori și câte două sau trei pe zi, și a fost uimitor să văd toate aceste victorii. Au fost realeși senatori extraordinari, și sperăm să putem controla și Camera Reprezentanților.

(...) Vreau să-i mulțumesc frumoasei mele soții, Melania, prima doamnă. Are și cea mai bine vândută carte din țară, absolut fantastic. Vreau să-i mulțumesc întregii mele familii. Vreau să le mulțumesc copiilor mei. Vreau să le mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-au oferit. Am știut că l-am ales bine și pe JD Vance. La început am avut unele emoții, dar mi-am dat seama rapid că este foarte isteț. Vom petrece 4 ani împreună și vom duce țara noastră pe drumul cel bun. Putem să fim din nou cea mai bună țară din lume. Putem să facem asta și vom lucra din greu. Dacă așteptam mai mult, lucrurile s-ar fi deteriorat și mai mult. Trebuie să ne securizăm granițele și să nu mai permitem să intre oricine", a spus Donald Trump în primul său discurs după victoria împotriva Kamalei Harris.

