Semnalul lui Donald Trump: Patru ani fără războaie. Am învins ISIS în timp record

VEZI ȘI: Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump, primele declarații. Victorie împotriva Kamalei Harris (VIDEO)

Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a făcut declarații despre războaie în discursul său de victorie.

„Vrem să avem securitate, vrem o armată puternică și, în mod ideal, nu trebuie să o folosim. Nu am avut războaie, patru ani nu am avut războaie, cu excepția cazului în care am învins ISIS. Am învins ISIS într-un timp record, dar nu am avut niciun război.

Ei au spus: 'El va începe un război'. Nu voi începe un război, voi opri războaiele, dar aceasta este, de asemenea, o victorie masivă pentru democrație și pentru libertate. Împreună vom debloca destinul glorios al Americii, vom realiza cel mai incredibil viitor pentru poporul nostru”, a spus Trump.

Video cu discursul lui Trump:

