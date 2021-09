RESTRICȚII COVID-19, valul PATRU. Lista completă

Restricții anti-Covid în județul Dâmbovița

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Dâmboviţa a decis, marţi, că purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie în spaţii deschise aglomerate şi în jurul unităţilor de învăţământ, scrie Agerpres.



Potrivit hotărârii CJSU Dâmboviţa, măsura va intra în vigoare de miercuri, 15 septembrie.



"Începând cu data de 15.09.2021, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţe, târguri, oboare, bâlciuri, talciocuri, zone de aşteptare (staţii de autobuz, peroane, autogări) pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani. (...) Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe o rază de 50 de metri în exteriorul unităţilor de învăţământ din judeţul Dâmboviţa", se arată în document.

Restricţii în 12 localități din Teleorman, cu incidenţă COVID-19 de peste 2 la mia de locuitori

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Teleorman a decis, marţi, impunerea unor restricţii în 12 localităţi cu o incidenţă COVID-19 de peste 2 la mia de locuitori. Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului Teleorman, cea mai mare incidenţă cumulată la 14 zile se înregistrează în localitatea Beuca (6,56), în timp ce în Uda-Clocociuv şi Vedea nivelul este de 3 la mie, mai scrie Agerpres.



"Se constată încadrarea în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 2 la 1.000 de locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 14 septembrie, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluată la finalul acesteia. (...) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art.1 (1) vor adopta, prin hotărâre, măsurile corespunzătoare prevăzute în anexă, în funcţie de incidenţa cumulată la 14 zile, transmisă zilnic, prin grija Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Teleorman", se precizează în comunicat.



În localitatea Beuca au fost impuse restricţii încă din data de 7 septembrie, printre măsurile luate fiind închiderea barurilor şi a restaurantelor, precum şi a sălilor de jocuri de noroc.



'"În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 - 5,00", se preciza în anexa hotărârii CJSU Teleorman de la acea dată.

Se pregătește scenariul Galben în Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rată de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori şi, dacă aceasta nu va scădea sub 2/1.000, de vineri va intra în scenariul galben, care presupune o serie de restricţii pentru populaţie, mai scrie Agerpres.



"Aşa cum am procedat în cazul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, intrăm într-o perioadă de observaţie de 48 de ore conform HG, iar dacă nici joi nu va scădea sub 2/1000, vom convoca CJSU şi începând cu ziua de vineri trecem în scenariul galben", a declarat, marţi, prefectul judeţului Cluj, Tasnadi Szilard.



În judeţul Cluj, rata de infectare este de 1,6/1.000, iar 15 unităţi administrativ-teritoriale din cele 81 au depăşit incidenţa de 2/1.000. Cea mai mare incidenţă este în comuna Cătina, 6,58/1.000.

Masca de protecție, obligatorie și la Brașov, în locuri aglomerate și în jurul școlilor

”Da fiind că luni a început anul școlar cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brașov și se impun acțiuni de monitorizare și verificare în ceea ce privește atât siguranța în școli, cât și respectarea măsurilor de protecție sanitară în unitățile de învățământ și în proximitatea acestora – în speță, purtarea măștii de protecție, așa cum prevede Hotărârea nr. 165/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. De asemenea, pe fondul creșterii incidenței cazurilor de COVID-19, am reiterat necesitatea eficientizării controalelor vizând modul în care se respectă Ordinul 699/67/2021 al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, ce prevede, între altele, obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, spațiile comerciale, precum și în unele spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, spațiile comerciale, stațiile pentru transportul în comun. Nu ne dorim ca, din cauza nerespectării regulilor de protecție sanitară, să fim nevoiți să reintroducem alte restricții”, a declarat prefectul Mihai Cătălin Văsii.

Carantină în comuna Șeica Mică, județul Sibiu

În contextul instituirii măsurii carantinei în comuna Șeica Mică, începând cu data de 13 septembrie, ora 00,00, timp de două săptămâni, polițiștii și jandarmii sibieni vor fi mobilizați în misiuni specifice de verificare a măsurilor dispuse, anunță IPJ Sibiu.

În această perioadă, pentru protecția cetățenilor, sunt realizate dispozitive eficiente care să prevină orice incident și care să intervină în cazul nerespectării măsurilor instituite.

Se va acționa în sistem integrat atât la intrarea în/ ieșirea din zona carantinată, cât și în interiorul acesteia pentru a ne asigura că cetățenii respectă toate măsurile de protecție sanitară.

În zona carantinată se instituie un filtru rutier la intersecția DN 14B cu DJ 142J.

Conducătorii auto vor aborda următoarele rute ocolitoare:

• DN 14B Micăsasa – DJ 106B Mândra – DJ 107B – DN 14 Slimnic;

• DN 14B Micăsasa – DN 14 Copșa Mică.



Scopul desfășurării acestor acțiuni este de a preveni și a limita răspândirea infecției cu noul coronavirus.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, cetățenii sunt obligați să prezinte, la cererea reprezentanților autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității.

Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică, pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur.

Măsuri ale CJSU Ilfov pentru Berceni, Bragadiru şi Voluntari

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov a dispus o serie de măsuri care urmează a se aplica începând de marţi în localităţile Berceni, Bragadiru şi Voluntari, unde rata de incidenţă COVID-19 cumulată la 14 zile a ajuns la 2,24, 2,30 şi respectiv 2,08 la mia de locuitori.



Printre măsurile adoptate de CJSU Ilfov se numără:



*** în spaţiile publice, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020, cu modificările şi completările ulterioare.



*** este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere gura şi nasul, pe o rază de 50 m în jurul unităţilor de învăţământ pentru persoanele care staţionează în acest perimetru, începând cu data de 13 septembrie 2021



*** activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/ sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Culturii şi al ministrului Sănătăţii:



- organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/ sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie

- organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor publice sau private de cultură care administrează spaţii special destinate activităţilor cultural artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafeţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară

- organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2

- organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2

- organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu un număr mai mare de 2.500 de spectatori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare.



*** se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia participării a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătăţii, după caz, cu ministrul Tineretului şi Sportului, ministrul Mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul Agriculturii şi dezvoltării rurale



*** se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau maximum 100 de persoane în interior, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/ sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani

* se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2



*** se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2



*** se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/ corturi de evenimente până la capacitatea maximă a spaţiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare



*** activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/ sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00

* activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea spaţiului şi în intervalul orar 5,00 - 2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare



*** activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/ sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp de persoană

* activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/ sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp de persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare



*** activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00 - 24,00.