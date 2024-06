Reforma bugetară din Primăria Municipiului București: Acum sunt... cu 20 de angajați în plus

În contextul aparatului bugetar supradimensionat, Primăria Municipiului București a explicat cum a făcut reforma personalului angajat. De asemenea, s-au făcut mențiuni despre câți angajați erau în minister, câți sunt astăzi, în ce departamente și ce companii municipale vor fi închise sau comasate.

Răspunsul Primăriei Capitalei

Salariații angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

Salariații angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, ocupă atât funcții de execuție, cât și funcții de conducere în cadrul diferitelor compartimente ale instituției.

După aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023, structura organizatorică a Primăriei Municipiului București va respecta următoarele cerinţe:



a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuţie;

b) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 20 de posturi de execuţie;

c) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuţie.



Referitor la reforma aparatului bugetar, în Primăria Municipiului București, menționăm că în prezent norma de structură organizatorică a compartimentelor instituției este următoarea:



a) biroul are un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

b) serviciul are un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

c) direcția are un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

d) direcția generală are un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.



Facem precizarea că termenul de aplicare a acestor prevederi a fost prorogat până la data de 30 iunie 2024 conform art. III din O.U.G. nr.

127/2023. În data de 29.10.2020, când s-a validat mandatul actualului Primar General, numărul total de angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General era de 1022 de salariați, iar în prezent, numărul total de angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General este de 1042 de salariați.

Efortul de restructurare a companiilor municipale

În urma unui important efort de restructurare a companiilor municipale, numărul angajaților acestora a scăzut cu 4.162.



În acest moment, 15 companii municipale se află în diferite faze ale procedurii de închidere.



Au fost închise, de asemenea, Asociația Centrul Municipal pentru Dialog și Asociația Axa de Dezvoltare București – Brașov – Constanța, structuri care nu au derulat niciun proiect.



Prin proiectul de restructurare, am propus desființarea a 7 instituții subordonate:

Centrul pentru Tineret, Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Plante, Expo Arte, Dalles, Centrul Lipatti, Centrul Lumina și comasarea a două instituții, Administrarea Monumentelor de For Public cu Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, proiectul urmează a fi supus aprobării CGMB.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News