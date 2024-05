„Sunteți ardelean?”, l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Cristian Terheș, candidat al Alianței PNCR – AUR la Parlamentul European.

„Da, get-beget”, a răspuns, în cadrul emisiunii ”DC Votez”, Cristian Terheș.

Bogdan Chirieac l-a întrebat apoi de unde, Cristian Terheș răspunzând că „din Sălaj”.

„De unde sunt toți șefii de servicii secrete”, a precizat apoi Bogdan Chirieac.

„Nu știu asta, chiar spunea cineva, zice: 'Dacă vii din Sălaj ori ești preot, ori ești securist' ”, a spus ironic Cristian Terheș.

Cristian Terheș este europarlamentar al Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, după ce a fost ales pe lista Partidului Social Democrat. El este la primul mandat, 2019-2024. ”În 2019, când mi s-a propus să candidez la alegerile europarlamentare, am venit din SUA după 17 ani”, a precizat acesta în cadrul emisiunii. În SUA, Terheș era preot ”voluntar”, după cum a declarat, dar lucra în IT. În prezent candidează la alegerile europarlamentare din acest an din partea Alianței PNCR – AUR.

Urmărește emisiunea completă aici:

Comandat de Partidul National Conservator Roman - Alianta AUR; Cod mandatar: 41240006

