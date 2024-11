Reacția lui Marcel Ciolacu după meciul România - Kosovo: Îți lasă un gust amar

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat în urma scandalului izbucnit vineri seară la meciul de fotbal dintre România și Kosovo, când după mai bine de o oră și 15 minute, arbitrul a fluierat terminarea partidei, la ora 00:53, doar în prezenţa jucătorilor români, după ce jucătorii din Kosovo s-au făcut de râs și nu au mai vrut să intre pe gazon. Ciolacu susține că e păcat să existe astfel de atitudini și în sport.

„Păcat că continuăm, în sport, să avem astfel de atitudini. Știți că și România, când a jucat în Kosovo, noi nu am vrut să arătăm în mass-media cum au fost primiți suporterii români, a fost ceva care îți lasă un gust amar. Și mă bucur că noi am fost echilibrați și nu am continuat să inducem această ură. Dar până și eu, care știam că mă trezesc la șase și jumătate dimineața, am stat până la ora unu și un sfert ca să văd, totuși, ce se întâmplă și să înțeleg, de fapt, ce s-a întâmplat”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă la Galați, atunci când a fost întrebat despre meciul de aseară.

Totodată, Marcel Ciolacu a spus că o victorie a României, în acest context, este corectă.

„Cred că e corect ca România să câștige cu 3-0 la masa verde”, a concluzionat premierul.

Ce s-a întâmplat în timpul meciului

Precizăm că meciul dintre naţionala de fotbal a României şi Kosovo a fost întrerupt în min. 90+5, la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Naţiunilor, din cauza retragerii de pe teren a echipei oaspete, dar fără un motiv temeinic.

Fotbaliștii din Kosovo au acuzat mai multe scandări "Serbia, Serbia!" ale suporterilor români aflați în tribune, după ce fotbaliștii kosovari i-au provocat cu gesturi politice. De fapt, unii spun că este o strategie a kosovarilor de a obține o victorie 3-0 la ”masa verde” care să îi ajute în clasamentul grupei.

În urma acestui moment, fotbaliștii naționalei României, alături de selecționerul Mircea Lucescu au stat, zeci de minute, pe suprafața de joc și au vorbit cu brigada de arbitri. Ulterior, deși s-a așteptat mai bine de o oră revenirea kosovarilor pe teren în cele din urmă arbitrul a fluierat terminarea partidei.

