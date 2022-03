Reacția lui Bogdan Chirieac după analiza din Jerusalem Post, care spune că ”războiul se poate urca spre Moldova, România, Bulgaria”

”Moneda s-a prăbușit, bursa s-a prăbușit, companiile au milioane de șomeri în zece zile, companiile occidentale s-au retras fără echivoc. Compania Aeroflot stă în granițele Federației Ruse, eventual mai zboară în China și în India, dar în rest nu mai zboară nicăieri în lumea occidentală sau în Statele Unite. Situația este gravisimă din toate punctele de vedere”, a transmis analistul politic Bogdan Chirieac.

Războiul care s-ar putea urca spre Moldova, România, Bulgaria

În privința subiectului mercenarilor din Belarus, Chirieac l-a catalogat pe Lukașenko drept un lider cu ”grave probleme” psihice.

”Este un lider cu grave probleme mintale, Aleksandr Lukașenko, fostul șef de CAP, care de 32 de ani este președinte de stat. Apropo de analiză, că asta cred că îngrijorează cel mai mult, doamna Crețulescu, în Jerusalem Post... ”, a afirmat Chirieac.

”... În Jerusalem Post se scrie despre un război care s-ar putea urca spre Moldova, România, Bulgaria”, a spus moderatoarea, Corina Crețulescu.

”Ofițerul de informații israelian are cumva aceeași opinie ca președintele Volodimir Zelenski. Dânsul cere, Zelenski, ca spațiul aerian al Ucrainei să fie patrulat de NATO și rușii să nu mai aibă acces acolo, NATO se abține”, a spus Chirieac.

”Secretarul general al NATO a spus clar că nu face asta pentru că s-ar declanșa al treilea război”, a completat moderatoarea.

”Să stăm lipiți de America și NATO”

”Ideea e în felul următor: Dacă Federația Rusă atacă orice țară NATO, la Varșovia, Vilnius sau București, ori Sofia - bine, e o prostie cu Sofia, că Bulgaria e pro-rusă, deci nu e cazul de așa ceva sub nicio formă, pe vremuri era numită a 16-a republică sovietică, deci e o prostie din capul locului, e cineva care nu cunoaște zona - în acel moment, NATO, care are capabilități, poate ataca Moscova și Sankt Petersburg. Adică, să o luăm și așa. Ucraina nu are cu ce, nu are aviație, dar Ucraina este agresată”, a mai spus Chirieac.

În contextul acestei ipoteze, a fost analizată și posibilitatea intervenției țărilor NATO în Ucraina.

”Dacă am putea trimite și noi în Ucraina MiG-21, să ne dea americanii F-16. De asta, în astfel de momente, e bine să stăm strâns lipiți de America și de NATO. Suntem și membri UE și asta ne liniștește din punct de vedere financiar, adică dacă vor fi dificultăți, n-o să ne lase să picăm și nu numai pe noi, tot flancul de Est e în mare dificultate. Astăzi, la Tulcea de exemplu, s-a ajuns să vină mii de oameni pe zi. A fost Vâlcu acolo și avem o veste foarte bună. (...) Sunt vreo nouă agenții acolo, toată lumea este verificată, le dau corturi încălzite, mâncare, hrană, medicamente, jucării la copii, ce vreți dumneavoastră, ceea ce înseamnă că se poate. Sigur, costă lucrul ăsta, dar probabil vor fi compensații prin mecanismul de cooperare europeană”, a afirmat Bogdan Chirieac, la România TV.

