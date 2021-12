Senatorul PSD Răzvan Cuc, care a ocupat, anterior, funcţia de ministru al Transporturilor în guvernarea PSD, a vorbit, pentru cititorii DC News, despre anul 2022 din punctul de vedere al investiţiilor în infrastructură.

„Anul viitor, din punctul de vedere al bugetului, sunt convins că nu vor fi probleme de finanţare, pentru că domnul Grindeanu are şi funcţia de vicepremier şi, cu siguranţă, toate proiectele vor avea finanţare. Sper să avem o finanţare bună şi pe partea de buget de stat, pentru că e important şi lucrul acesta, pentru că proiectele pentru drumurile naţionale se fac din bugetul de stat; proiectele mari – autostrăzi, variante de ocolire, modernizări de căi ferate, se fac din fonduri europene. Cred că va fi printre puţinele dăţi când totul va merge bine din punctul de vedere al alocărilor, mai ales că sunt şi proiecte din urmă care vor trage bani. Nu va fi un an cu probleme de finanţare”, a spus Răzvan Cuc.

Întrebat care este situaţia proiectelor de infrastructură care au fost iniţiate în perioada în care se afla la conducerea Ministerului Transporturilor, Răzvan Cuc a răspuns: „Toate proiectele mari care se realizează acum sunt iniţiate în perioada 2017-2019. Că vorbim despre podul peste Dunăre Brăila – Tulcea, că vorbim de Piteşti – Craiova, că vorbim de Piteşti – Sibiu, toate au fost croite atunci. Sunt foarte mulţumit mai ales de cele la care au lucrat constructori români şi s-a văzut şi finalizare înainte de termen, gen Centura Bacău, legătura feroviară Otopeni – Gara de Nord la care lucrările au mers foarte repede; Piteşti – Sibiu se mişcă foarte bine secţiunea Sibiu-Boiţa”.

Întrebat cum se explică faptul că antreprenorii români par să se mişte mai bine pe aceste proiecte, Răzvan Cuc a spus: „E un lucru simplu: un antreprenor român are know-how în România, are forţa de muncă în România, are organizarea de şantier în România, nu trebuie să aducă nimic de afară. Este clar că antreprenorul român are câteva puncte forte, iar dacă este şi susţinut – şi sunt convins că de acum vor fi altfel susţinuţi de către actuala conducere a ministerului – vom vedea surprize şi mai plăcute”.

