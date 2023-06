Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, spune că Gigi Becali "este un om pierdut". Regula U21 din Superligă, mărul discordiei

”Poziția noastră este foarte clară și ea vine ca o continuare a viziunii modului în care ne dorim să dezvoltăm fotbalul în România, adică într-un mod sustenabil inclusiv pentru generațiile următoare, o viziune pe care o regăsim transpusă și în strategia Federației adoptată în Adunarea Generală.

Când ne referim la regula U21, aș vrea să clarific că acesta e doar un instrument de intervenție specifică, care se alătură altora, precum cotele de jucători tineri din eșaloanele inferioare, Liga 2 și Liga 3, unde vom întâlni inclusiv jucători U19. Plus clasificarea academiilor și condiționarea îndeplinirii unui barem minim pentru obținerea licenței de Liga 1, competițiile de elită U19, U18, U17, plafoanele financiare minime în ceea ce privește investițiile minime pe care trebuie să le facă fiecare club.

Avem parte de niște regulamente care reglementează activitatea tuturor cluburilor. Iar de cele mai multe ori, trebuie să propunem obiective superioare comportamentului egoist al fiecăruia participant. Nu-i convine domnului Becali? Probabil că asta vreți să mă întrebați! Ei bine, domnul Becali are trei variante pe care le poate accesa în orice moment.

În primul rând: acceptă că face parte dintr-un sistem pe care nu-l poate corupe și-l respectă. Doi: poate apela la justiția sportivă, pentru că nu trăim într-un sistem dictatorial. Orice decizie care nu are la bază un temei legitim oricând poate fi răsturnat. Trei: își ia jucăriile și pleacă!”, a transmis Răzvan Burleanu, citat de Digisport.

"Un om care prejudiciază statul şi nu învaţă din greşeli cu siguranţă este un om pierdut"

”Nu trebuie să îl considerați emblematic pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc astăzi, în prezent sau în viitor. Dacă tot vorbim de domnul Becali, de foarte multă vreme nu mai este un partener instituțional ca persoană fizică pentru noi, ca Federație, sau pentru cele mai multe cluburi.

Într-o societate normală, un om care prejudiciază statul și care nu învață din greșelile sale, cu siguranță este un om pierdut. Și pentru lumea asta, dar și pentru lumea cealaltă, în care crede domnul Becali. Domnul Becali a ratat oportunitatea să tacă. A ratat oportunitatea de a transforma propriul club în cel mai important din regiunea noastră.

Ar fi avut potențialul să rivalizeze cu Steaua Roșie sau cu Dinamo Zagreb. Ar fi putut să aibă venituri de 4-5 ori mai mari. Sunt sigur că ar fi avut alt viitor cu un altfel de managament. Pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai convins, că societatea noastră se va transforma când oameni cu profil de infractori nu vor mai fi în prim-plan”, a încheiat președintele FRF.

Iniţiativa lui Gigi Becali a picat. Cluburile din Superligă, obligate în continuare să folosească jucători U21

Luni, Gigi Becali anunţase că 16 cluburi din Superligă vor protesta faţă de regula U21. La vot, însă, propunerea a picat, iar susţinerea a fost extrem de redusă.

"Am vrut să văd eu cu cine suntem în asociația asta, că suntem 16. Am vrut să văd sclavii dacă există și cine sunt. Și cine sunt trădătorii. Eu, ce am vrut, nu am putut să realizez. Burleanu l-a învins pe Becali. Am supus la vot. Noi nu cerem de la Burleanu, îi dăm ordin lui Burleanu. Am văzut sclavii.", a afirmat Becali.

"Nenea Șucu, sclav. Care se dă patron de mobilă și se dă deștept pe la televizor, că el vorbește în funcție de nu știu ce regulamente. El se dă deștept, dar vrea să fie sclav. El, Șucu, care el e patron, vrea să fie sclav. Băi, sclavule, atunci, de Șucule!", a mai spus patronul roș-albaștrilor.

