Răsturnare de situație cu știrea cu lupul care aleargă un biciclist la Poiana Brașov. Explicația obiectivă a unui specialist / video

În ultimele ore s-a viralizat în mediul online o filmare cu un exemplar de lup care pare că aleargă un biciclist pe drumul către Poiana Brașov. Imaginile au fost preluate de majoritatea publicațiilor de știri, iar titlurile „bombă“ au încercat să demonizeze animalul în ochii publicului din România. Lucrurile stau, însă, puțin diferit, iar Daniel Opaiț, un pasionat al vieții sălbatice, bun cunoscător al comportamentului animalelor și un fotograf wildlife, a venit, pe pagina sa de Facebook, cu o explicație a întregului fenomen.

„O știre „bombă“ a răscolit o duminică atipică. Desigur vorbim de lupul care „îngrozește“ un ciclist, undeva pe lângă Brașov.

Cu aceasta ocazie ni se confirma, din nou, ca presa (sau ce a mai rămas din ea) nu se pricepe deloc la astfel de subiecte, si pare amatoare doar de titluri bombastice (groaza, atac, bestie, pericol șamd). Nu am văzut nicăieri o opinie obiectiva legata de aceasta întâmplare, din partea unei persoane care are cunoștințele si experienta necesare pentru a aduce ceva lumina in acest caz. Mai mult, comentariile sunt, de cele mai multe ori, ridicole: lupul nu poate întoarce capul, lupul întotdeauna e in haita, e flamand, a confundat ciclistul cu o căprioara, nu mai putem merge în pădure șamd.

În prima imagine același exemplar in discuție fotografiat de Dany Photography lângă șosea, a doua imagine este a unui alt lup (mascul) fotografiat de Daniel Petrescu, relativ aproape, in zona Zărnești, acum trei ani.

Lupul care a făcut atâta valva este o lupoaică gestantă, morfologia (aspectul) denota acest fapt. Se deplasează mai greu decât de obicei, pare confuza si e cert ca urletele si claxoanele isterice nu o ajuta deloc.

Nu, nu vede ciclistul ca pe o potențiala victimă. Nimic din comportamentul ei nu trădează acest fapt. Nu ataca biciclistul, de altfel nu exista nici un caz documentat de atac asupra omului in România. Documentat, nu povesti sau fabulații. Nici unul.

Lupul nu își petrece toată viața in haită, nu vânează întotdeauna in haita si are o structura sociala complexa si variabila. Este perfect normal sa existe lupi solitari.

Șoseaua străbate un habitat natural, e normal ca, uneori, sa fie văzute animale sălbatice. Întâlnirea cu un lup este o oportunitate extrem de rara, exista fotografi care nu au văzut niciodată si nici nu vor vedea unul, deși îi cauta de ani de zile.

Uneori, anumite animale sălbatice pot părea dezorientate in prezenta oamenilor, de aceea am atașat acea imagine cu lupul fotografiat in miezul zilei printre mașinile oprite. Acel lup dintre mașini pare obișnuit cu oamenii, nu are un comportament natural de părăsire rapida a locului.

Țipetele trădează teama, mai mult exista riscul de a agita un animal sălbatic dezorientat sau acesta poate crede ca este încolțit. Nu țipați.

Lupul nu este periculos pentru om. Lupul nu este periculos pentru om. Repetați, până înțelegeți.

Grow a pair!“, a scris Daniel Opaiț pe Facebook.

