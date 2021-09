Rareș Bogdan, replică pentru Orban: Știe foarte bine că BPN a fost convocat statutar

"Cu respect pentru domnul Ludovic Orban, încă preşedinte al PNL... Atunci când domnia sa a avut nevoie de PNL, în luna decembrie a anului trecut sau în orice alt moment din ultimii doi ani, s-a convocat BPN chiar şi la ora 22.00 sau ora 23.00 şi toţi membrii responsabili ai PNL şi ai BPN au fost alături de domnia sa. Considerăm că ceea ce s-a întâmplat ieri şi azi de dimineaţă, declaraţiile, unele dintr ele uşor mai radicale, ale partenerilor noştri au necesitat acest BPN pentru a arăta susţinerea pe care se bazează Florin Cîțu. Domnul Ludovic Orban ştie foarte bine că BPN a fost convocat statutar. Vă asigur că nu am fi realizat nicio chestiune care să contravină statutul", a spus Rareş Bogdan.

Ce a declarat Ludovic Orban

"Am primit prin sms convocarea transmisă de secretarul general. Nu mi-au fost aduse la cunoştinţă documentele de convocare. Convocarea s-a făcut de secretarul general, fără să primesc, ca președinte al partidului, documentele, numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală şi firească. De asemenea, nu sunt de acord cu afirmaţiile făcute în spaţiul public că eu am refuzat să convoc BPN. Eu nu am refuzat să îl convoc.

Singurul lucru pe care l-am cerut a fost o discuţie cu premierul pe tema candidatului pentru că dorinţa mea era să susţinem, de comun acord, un candidat, atât premierul cât şi eu ca preşedinte PNL. Oricum aş fi convocat BPN pentru că pe data de 23 august expiră interimatul premierului în fruntea Ministerului Finanţelor şi sunt un om care respectă Constituţia, respectă legile, respectă statutul. Asta este o bazaconie cu faptul că eu am refuzat să convoc BPN. Voi participa, voi solicita documentele de convocare", a declarat Ludovic Orban.

Amintim că ședința Guvernului de miercuri a fost suspendată din cauza intenției premierului Florin Cîțu de a introduce pe ordinea de zi suplimentară programul 'Anghel Saligny', în ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS.