Rafila: Acum se văd efectele festivalurilor de la Cluj. Replică pentru Boc

"Clujul este pe locul doi. (n.r. - la efectele valului 4 în numărul de cazuri). Acum nu ştiu, poate că domnul primar îşi ia rucsacul, aşa cum mi-a recomandat mie, şi merge să testeze prin diverse locuri publice, lumea. Se vede, dacă vă uitaţi la nivelul judeţului Cluj, că nu numai Cluj-Napoca e afectat şi multe alte localităţi sunt foarte afectate.

Şi încă un lucru: foarte multe persoane din alte oraşe, din Bucureşti, Timişoara, unde sunt incidenţe mari, au fost la acest festival (n.r. - discuţia era despre Untold), iar acum ne găsim în perioada în care rezultatele acestor concentrări mari de persoane au generat o creştere a transmiterii", a spus profesorul Alexandru Rafila miercuri seara, la România TV.

Ce spunea Rafila în urmă cu două săptămâni

"Eu am mai spus: putem fi populari sau impopulari. Cred că prioritatea trebuie să fie funcţionarea şcolilor faţă în faţă, dacă nu vrem să nenorocim această generaţie de copii de tot. Chestiunea asta, că e 6, că e nu ştiu ce (n.r. - incidenţa de la care s-a decis să se facă trecerea la online)... vreau să vă zic un lucru, că domnul Boc este extrem de popular la Cluj. Domnul Boc, datorită faptului că a fost amfitrionul, susţinătorul şi promotorul acestui festival de la Cluj va fi şi cel care va 'beneficia' de primul mare oraş din România în carantină - acesta va fi Cluj-Napoca", a spus, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, profesorul Alexandru Rafila.

"Lucrul acesta se va întâmpla, din păcate, şi trebuie să existe o asumare de responsabilitate. Nu pot să cred că oamenii din această ţară sunt toţi spectatori şi toată lumea aprobă orice fel de chestiune care se întâmplă. (...) Eu înţeleg că la evenimentele unde participă sute de persoane pot fi zone unde se transmite boala. Am un festival care face cât o mie de nunţi şi cu acela nu am niciun fel de problemă, şi atunci ne referim la evenimentele care au 100-500 de persoane... E o deturnare permanentă a atenţiei. Sincer nu înţeleg, nu am văzut aşa ceva niciodată. Aşa o lipsă de coerenţă, de seriozitate şi de asumare", a mai spus Alexandru Rafila în timpul emisiunii.

"Problema este următoarea: creşterea a început pe data de 5 iulie, în săptămâna 5-11 iulie. Deja după patru săptămâni de creştere susţinută, deci spre sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august, oamenii trebuia să ia nişte măsuri. Şi au luat măsuri: prima măsură, festivalul Electric Castle, în care domnul Cîţu cu domnul Boc şi cu domnul Rareş Bogdan au apărut strâns îmbrăţişaţi împreună cu participanţii la festival, fără niciun fel de măsură de protecţie. Acesta a fost un prim semnal. Ulterior nu s-a făcut absolut nimic pentru pregătirea sistemului de sănătate", a explicat profesorul Alexandru Rafila în cadrul emisiunii de la România TV.