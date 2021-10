Radu Tudor, răbufnire: Cei care au lansat campania infernală de conspirații și fake news acum sărbătoresc. Morții le dau lor satisfacții

"561 de decese azi, 42616 de la debutul pandemiei. Niciodată în România, din decembrie 1989, nu am avut un număr atât de mare de morţi pe zi. Niciun eveniment, nicio catastrofă, nicio nenorocire care să se fi abătut asupra noastră, nu a adus 561 de morţi pe zi. Suntem exact ca la război. Autorităţile care nu au luat măsuri şi care azi au fost arătate cu degetul şi de preşedinte vor avea de dat un răspuns. Persoanele şi instituţiile care au instigat cetăţenii să nu se vaccineze, care au manipulat, care au minţit, care au lansat campania infernală de conspiraţii şi fake news, bănuiesc că acum sărbătoresc. Pentru că morţii aceştia, care ne apasă şi ne întristează, le dau lor mari satisfacţii. Cei care au îndemnat populaţia să nu se vaccineze, să nu asculte medicii, să folosească tot felul de metode empirice şi băbeşti îi au azi pe conştiinţă pe cei 561 care au murit.

E o situaţie fără precedent, o debandadă cum nu a mai fost niciodată în România. Tot soiul de neaveniţi vin şi spun tot soiul de bazaconii, generând sute de morţi. România e într-o stare de disoluţie socială, foarte periculoasă. Când a ars spitalul de la Constanţa, preşedintele a spus că statul a eşuat. Eu spun mai mult. Există o dezbinare programată şi o manipulare infernală lansată asupra românilor, mulţi dintre ei în loc să asculte sfatul medicilor competenţi, specialişti în boli infecţioase, care se luptă zilnic în spitalele din România, în secţiile ATI şI UPU, aplecând urechea la toate minciunile", a declarat Radu Tudor la Antena 3.

"Cei care v-au îndemnat să nu vă vaccinaţi se bucură de morţii aceştia"

"Cei care v-au îndemnat să nu vă vaccinaţi astăzi se bucură de morţii aceştia. Eu personal sunt foarte trist că după 30 de ani presă trebuie să constat că 561 de familii îşi plâng morţii doar în ultimele 24 de ore. Uitaţi-vă la cifra totală. Am spus că 400 de avioane cu 100 de oameni la bord s-au prăbuşit în timpul ăsta în România şi nimeni nu a reacţionat. Dimpotrivă! Curentul manipulator stăpâneşte România. Majoritatea celor care nu se vaccinează domină o minoritate educată care vrea să scoată România din pandemie. Există clar o responsabilitate şi a autorităţilor, dar există şi o mare responsabilitate a cetăţenilor care se lasă prostiţi şi manipulaţi. Dintr-o astfel de nenorocire medicală, nu poţi ieşi decât printr-o relaţie de încredere medic pacient. Nu poate medicul să îl forţeze pe pacient să se trateze sau să se salveze dacă nu vrea. Am ajuns la situaţia în care să spunem, după un an şi jumătate în care am prezentat zeci de medici, cine suntem noi să ne opunem dacă vreţi să muriţi? E trist, e dureros. Am ajuns să facem pledoarii disperate pentru viaţă, iar alţii fac propaganda morţii. E unul din cele mai grele momente pentru România din ultimii 30 de ani. Noi, ca jurnalişti, vedem zilnic imagini pe care le difuzăm cât se poate de atent pentru dvs, pentru că brutul materialului nu poate fi difuzat. Sunt atâţia morţi, atâtea morgi pline, atâţia medici disperaţi, atâtea spitale sufocate, atâtea ambulanţe pline cu oameni care mor, nemaiapucând loc în spital. E o stare de război care nu mă poate lăsa indiferent. Şi nu am cum să accept că şi de azi încolo vor muri sute de români prostiţi şi manipulaţi de o campanie nespecifică românilor. Poporul acesta a fost mereu săritor, amabil, imediat ajutător pentru cei aflaţi în suferinţă.

Azi avem o pledoarie pentru suferinţă. Cei care se pretind patrioţi, naţionalişti, tradiţionalişti, instigă la moartea a sute de persoane. Nu vă mai luaţi după ei, oameni buni. Nu trebuie să suportăm această ruşine naţională, de a ne vedea semeni murind. Din decembrie 89, trecând prin mineriade, atentate teroriste, morţii din Afghanistan, toate acestea puse la un loc nu au generat numărul de morţi creat de această pandemie. E un moment tragic pentru România şi nu credeam că voi ajunge aici vreodată!", a mai precizat jurnalistul.

Acest articol reprezintă o opinie.