Radu Leca, despre diavol și boli: Îmi asum total ce-o să fac! Ultima dată am fost linșat după declarația privind marijuana

Psihologul Radu Leca, cunoscut pentru abordările sale neconvenționale și curajoase, a anunțat recent organizarea unui workshop controversat, prin care își propune să exploreze o temă ce nu a mai fost discutată în România: conexiunea dintre boala oncologică și percepția „celui rău” sau a diavolului în contextul bolii. Leca subliniază că este singurul psiholog din România care va iniția o astfel de dezbatere, asumându-și în totalitate riscurile și criticile ce pot apărea.

Potrivit acestuia, este esențial ca psihologii să își asume responsabilitatea de a explora și a discuta deschis teme considerate tabu, întrucât doar așa pot fi aduse la lumină și înțelese mai bine fricile și convingerile profunde ale oamenilor.

„Voi organiza un workshop despre o noțiune pe care o privesc cu teamă, dar mi-o asum: raportarea celui rău, a diavolului, în structura de boală oncologică. Sunt singurul psiholog din România care va face așa ceva. Mi-o asum total!”, a zis Radu Leca la DC News.

Radu Leca nu este la prima sa experiență în fața controverselor. În trecut, acesta a fost aspru criticat pentru opiniile sale cu privire la consumul de marijuana și impactul acestuia asupra sănătății mintale. Leca a afirmat că utilizarea îndelungată a marijuanei, fie prin fumat, inhalare, fie prin consumul de ulei extras și aplicat în dulciuri sau bomboane, conduce la dezvoltarea schizofreniei afective în rândul consumatorilor dependenți.

În ziua în care am afirmat la televizor că tot ceea ce înseamnă consum îndelungat de marijuana sub formă de fumat, inhalare sau extragerea uleiului și aplicarea lui pe dulciuri, bomboane, conduce subiectul dependent de marijuana către schizofrenia afectivă, am fost linșat mediatic. Mi s-a spus că mint, că nu este adevărat ce zic, că acest lucru nu se întâmplă”, a zis psihologul Radu Leca.

Radu Leca nu s-a lăsat descurajat de reacțiile negative și continuă să aducă în atenția publicului subiecte delicate, încercând să demonstreze că psihologia nu trebuie să fie doar despre consiliere și terapii convenționale, ci și despre explorarea unor aspecte mai profunde și mai întunecate ale conștiinței umane.

Workshopul anunțat de el se anunță a fi o ocazie unică pentru profesioniști și pentru publicul larg de a înțelege mai bine cum anumite credințe și percepții pot influența felul în care oamenii se raportează la boli grave, cum ar fi cancerul, și cum pot aceste convingeri să joace un rol în procesul de vindecare sau, dimpotrivă, în agravarea stării de sănătate.

