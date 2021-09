Radu Carp, uimit de ce se întâmplă în Italia cu certificatul Covid comparativ cu România: O imensă rușine

”Ma aflu in Italia si sunt uimit de normalitatea din jur, dublata de reguli foarte clare pe care toti cetatenii le respecta. Peste tot doar cu certificat verde. Odata ce il ai, nu mai este nevoie de nicio masca sau distantare. Am discutat cu foarte multe persoane si NIMENI nu intelege doua aspecte: de ce in Romania rata de vaccinare este de doar 30% și cum este posibil ca varianta Delta sa faca ravagii in Romania, din moment ce in alte tari europene practic nu exista.

Dupa aceasta imensa rusine, un autogol desavarsit in propria poarta, garantez ca sansele integrarii in continuare (Schengen, euro, etc.) sunt nule. Nu poti avea incredere intr-o tara care are la dispozitie zeci de milioane de vaccinuri gratuit dar in care doar 5 milioane se vaccineaza. Este un soc cultural pentru multe tari europene sa afle ce se intampla in Romania. Un soc mai mare decat orice incident care da de gandit despre comportamentul nostru. Nu vom spala prea curand aceasta rusine”, a relatat politologul Radu Carp.

Situația infectărilor în România

Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.096.136 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 143 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În intervalul 24.09.2021 (10:00) – 25.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 121 de decese (61 bărbați și 60 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre cele 121 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 la categoria de vârstă 50-59 ani, 31 la categoria de vârstă 60-69 ani, 36 la categoria de vârstă 70-79 ani și 35 la categoria de vârstă peste 80 ani.

118 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.