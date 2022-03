Putin și operațiile estetice. Gâdea: "Pentru a înțelege un personaj trebuie întâi să te uiți la el". Medic: "Fața lui e BUHĂITĂ". Ce este DISMORFOFOBIA - FOTO

Mihai Gâdea a încercat în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei" de la Antena 3 să analizeze și înfățișarea lui Vladimir Putin, mai ales c[ despre liderul de la Kremlin au apărut mai multe teorii de-a lungul timpului, ba că Putin cel real e mort, ba că președintele Rusiei ia steroizi care i-au afectat sănătatea mentală sau că modul diferit în care arată acum este datorat intervențiilor chirurgicale.

"Pentru a înțelege un personaj trebuie întâi să te uiți la el. În momentul în care se fac analize și am văzut tot felul de analize, am văzut inclusiv specialiști care au apărut în presa occidentală și care vorbeau despre diverse lucruri, dar porneau de fiecare dată despre ceea ce vezi, ceea ce vezi în modul în care se manifestă, ceea ce vezi în modul în care vorbește, chiar ceea ce vezi inclusiv în înfățișarea lui Vladimir Putin pentru că ea s-a schimbat major în ultimii ani de zile. De mai mulți ani de zile face tot felul de intervenții estetice. E foarte greu să nu observi niște diferențe estetice mari. Unii zic că a făcut diverse intervenții chirurgicale, alții inventează tot felul de teorii, cert este că e destul de diferit fizic față de acum câțiva ani. Unii zic că e mort și că e altul în locul lui, am auzit-o și pe asta.", a explicat Mihai Gâdea.

Chirurgul plastician Dana Miricioiu, a analizat ulterior fotografiile cu Vladimir Putin, încercând să explice ce intervenții chirurgicale ar avea acesta. Vezi imaginile în GALERIA FOTO.

"Vi se pare că are intervenții, operații chirurgicale? Care este analiza dumneavoastră?", a întrebat-o Mihai Gâdea.

"Cred că fiecare om din lumea aceasta, nu cred că trebuie să fii un bun specialist să realizezi că înfățișarea lui Putin nu mai este aceeași. Se vede foarte clar că intervențiile chirurgicale chiar există și cred că sunt numeroase, dar nu asta este problema pentru că eu nu îl judec sau îl caracterizez acum din punct de vedere al unui bărbat care apelează la intervenții estetice. Lucrul acesta se întâmplă. Jumătate dintre pacienții mei sunt bărbați, îi încurajez foarte mult să facă aceste lucruri, doar că noi chirurgii esteticieni suntem la un moment dat și psihologi pentru că nu o singură dată au venit pacienți la mine și voiau din ce în ce mai mult, mai multe intervenții, intervenții repetate, nu erau mulțumiți de felul în care arată, voiau să modifice de fiecare dată ceva la înfățișarea lor.", a spus Dana Miricioiu.

Ce este dismorfofobia

"Acest număr mare de intervenții repetate, sigur că psihologii se pot exprima la ce e în mintea celui care le face. Aici vedeți multe intervenții chirurgicale?", a intervenit Mihai Gâdea.

"Foarte multe intervenții și sunt intervenții făcute de-a lungul anilor, nu ne-am rezumat la o singură intervenție, ci o intervenție care a urmat după o altă intervenție. Din fericire pot să mă exprim și din acest punct de vedere fără a-mi încălca deontologia profesională. Există o tulburare psihică și anume dismorfofobia, pe care noi chirurgii plasticieni încercăm să o recunoaștem la pacienți. La unii o recunoaștem, la alții vedem că de fapt este doar o atingere a acestei laturi. În momentul în care un pacient vine în mod repetat la tine de-a lungul anilor, nefiind mulțumit cu înfățișarea pe care o are, dorind să schimbe și ce a făcut a doua oară, și ce a făcut a treia oară, asta înseamnă că există o tulburare la nivel psihic de nemulțumire față de propria persoană, uneori chiar de neîncredere în propria persoană, astfel încât e nu se mai recunoaște și încearcă să schimbe. E o tulburare introdusă din 1997.", a spus Dana Miricioiu.

Cei cu dismorfofobia vor să își îmbunătățească și masa musculară

"În opinia dumneavoastră, câte operații are Vladimir Putin? Avea cearcăne ca orice alți oameni, ele au dispărut, cred că mai sunt și alte schimbări inclusiv cu privire la gură, pomeți.", a întrebat Gâdea.

"Ceea ce văd este că în momentul în care îmbătrânim țesuturile feței se subțiază, aici vedem altceva, vedem o încărcătură cu material al feței personajului. Îngrășarea dă un alt fel de comportament la nivelul feței și al corpului. Mai este o altă latură care ține de dismorfofobie, persoanele care suferă de această afecțiune, nu mai sunt mulțumite nu doar cu propria înfățișare, nu sunt mulțumite nici cu prezența sau absența masei musculare și atunci doresc să și-o îmbunătățească.", a spus medicul.

Dana Miricioiu, despre Putin: M-a șocat. La el intervențiile sunt urâte

"Este clar că trăsăturile lui s-au modificat, trăsăturile lui și fața lui este buhăită, nu mai e fața unui om gras, e fața unui om care a depus foarte mult lichid. Pe mine m-a șocat. Cearcănele clar pot fi umplute, se pot umple cu acid hialuronic, se pot umple cu grăsime proprie, este clar că a fost un lifting. (....) Intervențiile sunt clar multe și în serie, inclusiv forma feței, inclusiv faptul că buzele nu mai sunt aceleași, nu mai are niciun relief. (..) Ochii lui erau ochi exoftalmici, acum fanta este foarte îngustă, asta înseamnă că au fost clar intervenții chirurgicale la nivelul pleoapei superioare și inferioare. Când le faci multe este posibil să ai un efect urât. Din punctul meu de vedere la el intervențiile sunt urâte. Toate reliefurile feței au fost distruse prin atâtea intervenții.", a mai adăugat chirurgul.

