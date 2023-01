Putin, înconjurat de soldați, în mesajul său din noaptea de Revelion: Un an al unor evenimente cu adevărat schimbătoare, fatidice / Foto: Kremlin.ru

Anul care a trecut a fost "un an al pașilor importanți către obținerea suveranității depline a Rusiei", a spus Vladimir Putin în discursul său de Anul Nou, adresat rușilor, scrie Interfax. Astfel, liderul de la Kremlin nu a ezitat să vorbească despre războiul declanșat de el în Ucraina nici la ceas de sărbătoare.

El a înregistrat acest mesaj fiind înconjurat de militari. La scurt timp, secretarul său de presă, Dmitri Peskov, a declarat că înregistrarea a fost făcută la sediul Districtului Militar de Sud, pe care Putin l-a vizitat sâmbătă dimineață.

Ce a însemnat anul 2022 pentru Putin





"A fost un an al deciziilor dificile, necesare, cei mai importanți pași către obținerea suveranității depline a Rusiei și consolidarea puternică a societății noastre", a spus el și, de asemenea, a numit anul 2022 "un an al unor evenimente cu adevărat schimbătoare, fatidice".

Aceste evenimente, a spus el, "au devenit granița care pune bazele viitorului nostru comun, adevărata noastră independență".



"Astăzi luptăm pentru asta, ne protejăm poporul în propriile noastre teritorii istorice, în noile entități constitutive ale Federației Ruse, construim și creăm împreună", a mai spus președintele rus.

"A fost un an care a pus multe în locul său, a separat în mod clar curajul și eroismul de trădare și lașitate, a arătat că nu există o putere mai mare decât iubirea pentru familia și prietenii, loialitatea față de prieteni și camarazi, devotamentul față de patria sa" a continuat Putin.

"De ani de zile, elitele occidentale ne-au asigurat ipocrit de toate intențiile lor pașnice, inclusiv de a rezolva cel mai dificil conflict din Donbas. De fapt, au făcut tot ce le-a putut pentru a-i încuraja pe neonaziști care au continuat să desfășoare acțiuni militare deschise teroriste împotriva civililor republicilor populare Donbas", a mai spus Putin în noaptea de Revelion.

"Occidentul a mințit în legătură cu pacea, dar se pregătea de agresiune, iar astăzi recunoaște în mod deschis acest lucru fără jenă. Și folosesc cinic Ucraina și oamenii săi pentru a slăbi și a diviza Rusia. Nu am permis niciodată nimănui și nu vom permite nimănui să facă asta", a mai afirmat Putin.

Vladimir Putin: Anul acesta ne-a fost declarat un adevărat război al sancțiunilor

"Anul acesta ne-a fost declarat un adevărat război al sancțiunilor. Cei care l-au început se așteptau la distrugerea completă a industriei noastre, a finanțelor, a transporturilor. Acest lucru nu s-a întâmplat", a continuat el. "Am creat împreună o marjă de siguranță de încredere. Ceea ce am a făcut și ceea ce facem în acest domeniu are ca scop întărirea suveranității noastre în cel mai important domeniu - economia", a declarat liderul de la Kremlin.



El a asigurat, de asemenea, că cei de la conducerea țării vor face tot posibilul pentru a ajuta familiile celor uciși în timpul războiului.

"Vom face tot posibilul pentru a ajuta familiile camarazilor noștri morți să-și crească copiii, să le oferim o educație decentă și să obțină o profesie. Îmi împărtășesc durerea voastră din toată inima și vă cer să acceptați cuvintele sincere de sprijin", a mai spus Putin.

