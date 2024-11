PSD propune să mâncăm românește. Miliarde de euro alocate anual pentru sprijinirea fermierilor locali, în următorii 4 ani

PSD, sub conducerea președintelui Marcel Ciolacu, își propune să aloce miliarde de euro anual pentru sprijinirea fermierilor locali, în următorii 4 ani.

Construind pe rezultatele programelor implementate de Guvernul Ciolacu, PSD își continuă angajamentul de a susține fermierii și procesatorii români pentru a asigura accesul consumatorilor români la alimente locale, sănătoase și la prețuri accesibile. Politicile social-democraților vizează creșterea producției interne și reducerea dependenței de importuri. În următorii patru ani, PSD, sub conducerea președintelui Marcel Ciolacu, își propune să investească peste 10 miliarde de euro în programe destinate acestui obiectiv, consolidând astfel sectorul agroalimentar românesc și accesul la produse de calitate.

În ultimii doi ani, Guvernul Ciolacu a implementat deja o serie de măsuri pentru a susține micii fermieri din România. Executivul a oferit subvenții și facilități fiscale, cu scopul de a asigura stabilitatea sectorului agricol și de a crește competitivitatea fermierilor locali.

Agricultura a beneficiat în acest an de cel mai mare buget din istorie, de peste 2% din PIB, iar sprijinul financiar acordat pentru fermieri a fost de peste 6,65 mld. euro, bani europeni și de la bugetul național. Măsurile au vizat toate sectoarelor agricole, astfel încât fermierii și producătorii români să poată continua să producă românește.

Plăți directe și subvenții mărite, alături de susținere pentru cultivatorii de tomate și legume

Micii fermieri beneficiază de plăți directe și subvenții crescute prin intermediul APIA. Sumele alocate au fost direcționate spre culturile esențiale și au inclus fonduri suplimentare pentru producția de cereale și legume, dar și pentru creșterea animalelor.

Programul pentru culturile de tomate și legume de seră a fost extins, oferind fermierilor sprijin financiar consistent pentru a crește volumul și calitatea producției. Doar pentru a doua etapă a programului Tomata, Guvernul a alocat 180 mil. lei.

Facilități fiscale și sprijin pentru agricultura ecologică

Guvernul Ciolacu a sprijinit dezvoltarea agriculturii ecologice prin subvenții crescute și granturi pentru fermierii care fac tranziția la producția bio, acoperind investițiile necesare în primii ani. Fermierii au primit și consultanță gratuită pentru obținerea certificărilor ecologice și adaptarea la standardele bio. Sprijinul a inclus și scutiri de taxe pentru produsele bio, astfel încât micii fermieri să fie competitivi și să răspundă cererii în creștere pentru produse sănătoase și sustenabile.

Pentru a reduce presiunea financiară, fermierii mici beneficiază, de asemenea, de scutiri de impozit și facilități fiscale la achiziția de echipamente agricole.

Un nou program guvernamental: 1 mld. lei pentru tractoare noi

Programul Rabla pentru Tractoare va fi lansat până la sfârșitul anului 2024, conform președintelui AFM, Laurențiu Neculaescu, iar bugetul inițial alocat va fi dublat, până la 1 mld. lei, pentru a acoperi cererea mare din partea fermierilor.

Programul va finanța 65% din costul unui tractor nou, iar pentru tinerii fermieri sub 40 de ani, finanțarea poate ajunge la 80%. Beneficiarii trebuie să fie persoane fizice cu atestat de producător și să caseze un vehicul vechi. Valoarea maximă a finanțării pe fiecare beneficiar este de 55.000 de euro cu TVA inclus, astfel încât dacă tractorul cumpărat este sub plafon, el poate fi completat și cu alte utilaje precum remorca, disc, plug etc.

Planul de Guvernare PSD, continuator al sprijinului acordat de Guvernul Ciolacu

În planul de guvernare PSD 2025-2028, sunt propuse investiții de 10 mld. euro pentru a crește producția agricolă românească și a reduce importurile. Sunt prevăzute astfel 8 mld. euro pentru plăți directe, aliniind subvențiile fermierilor români cu cele europene, iar 215,4 milioane de euro sunt alocate sprijinirii culturilor locale de legume.

Pentru creșterea producției de carne de porc și pui, PSD propune investiții de 1,4 mld. lei pentru fermele de reproducție. La rândul lor, fermierii din zona montană ar urma să beneficieze de 600 mil. euro pentru susținerea exploatațiilor agricole, iar 380 mil. euro sunt destinate agriculturii ecologice, cu scopul de a atinge o suprafață de 800.000 hectare cultivate bio până în 2030.

PSD și Marcel Ciolacu au demonstrat că sunt cei care cresc veniturile românilor, salariul minim și pensiile. Calea sigură pentru România trebuie să conțină reindustrializarea economiei naționale și finalizarea autostrăzilor, oferind în același timp tuturor românilor, din țară și din diaspora, acces egal la sănătate și educație și un program național de protejare a tinerilor de droguri.

