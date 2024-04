Protest în memoria victimelor lui Vlad Pascu. Manifestanții s-au strâns în Piața Victoriei

Evenimentul a fost organizat de asociația „Tânărul de azi, schimbarea de mâine” și a avut ca scop principal exprimarea nemulțumirii față de nerezolvarea dosarului crimei de la 2 Mai. Doi tineri au fost uciși, acolo, de mașina condusă de Vlad Pascu, sub influența drogurilor.

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje puternice precum „Corupția ucide”, „Justiție egală pentru toată lumea” sau „Cerem o judecată obiectivă”. Aceștia au subliniat importanța unei justiții corecte și au exprimat frustrarea față de modul în care procesul a fost gestionat până în prezent.

Organizatorii evenimentului au transmis un mesaj clar, arătând că statul român trebuie să ofere siguranță cetățenilor săi, iar lipsa acesteia este inacceptabilă. Ei au subliniat că mobilizarea în Piața Victoriei nu reprezintă doar un gest de solidaritate, ci și o încercare de a atrage atenția asupra unor probleme fundamentale ale sistemului judiciar.

Tatăl unuia dintre tinerii decedați, Sebastian Olariu, a făcut declarații cutremurătoare în cadrul unui podcast, exprimându-și lipsa de încredere în justiția din România. El a subliniat că evenimentul este dedicat nu doar fiului său, ci și tuturor celor care au suferit din cauza unor tragedii similare și a făcut apel la solidaritatea cetățenilor pentru a obține dreptate.

Procesul în care Vlad Pascu este inculpat pentru ucidere din culpă a stârnit numeroase controverse, iar deciziile instanței au fost criticate aspru de către părinții victimelor. Ei au adus acuzații grave la adresa judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, afirmând că comportamentul acesteia în sala de judecată ridică semne de întrebare asupra obiectivității procesului.

Tragedia de la „2 Mai” a scos la iveală și erori grave ale Poliției Române, care ar fi putut preveni accidentul. Neglijența autorităților în gestionarea cazului a generat un val de indignare în rândul protestatarilor, care au cerut și demisii la nivelul conducerii instituției.

Vlad Pascu, primele declarații: Încerc să merg mai departe

Vlad Pascu, tânărul care a urcat la volan beat și drogat anul trecut provocând un accident fatal în stațiunea 2 Mai, omorând astfel 2 adolescenți, a vorbit, săptămâna aceasta, despre tragedia pe care a provocat-o. Potrivit unei înregistrări difuzate de Antena 3 CNN, Vlad Pascu recunoaște că îi pare rău pentru faptele sale. El a vorbit, de asemenea, şi despre cei doi tineri care au murit în urma accidentului.

"Am o grămadă de remușcări. Aş porni pe o altă cale cu totul şi mi-aş face o altă viaţă, în sensul în care ce am făcut până acum, pentru că ştiu că am făcut greşit şi am pierdut nişte timp, s-a întâmplat şi tragedia aceasta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de faţă, aş da orice să pot să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit.

Sunt şi nişte imagini care s-au creat pe baza unor informaţii. Eu ştiu cine sunt eu şi ştiu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic şi din lucrurile pe care eu le-am făcut bune în viaţa aceasta.

Îmi asum fapta respectivă şi încerc să merg mai departe şi sper să pot să aduc plus valoare la un moment dat şi să reuşesc măcar 10% să fac înapoi ceea ce am stricat", a spus Vlad Pascu.

