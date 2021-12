Protest certificat verde. Ionel-Cătălin Stegăroiu, directorul Jandarmeriei Capitalei: Adunarea publică a fost paşnică. Acel grup violent a rupt încuietoarea

"Acest protest a fost organizat şi desfăşurat de o formațiune politică din Parlamentul României împreună cu alte organizații civice, fără a fi asumat şi a fi declarat conform cadrului legal în vigoare, ceea ce este regretabil. Adunarea publică a fost paşnică, situaţia a fost permanent sub controlul nostru, inclusiv când s-a forțat acea poartă către Senatul României. În momentul în care acel grup destul de violent a împins în poarta de acces către Senatul României şi a rupt încuietoarea de la poartă, colegii mei au apreciat că, dacă vor menţine dispozitivul, manifestanţii puteau să fie răniţi destul de grav de jandarmi şi de poartă. Din acest moment, pentru detensionare, s-a retras puţin dispozitivul, fiind permanent sub control. Am avut un grup de 200-300 de persoane care au intrat în curtea Senatului. Au fost permanent sub supravegherea noastră. Ulterior, au părăsit curtea Senatului, la îndrumarea forțelor de ordine. La acest moment, desfăşurăm activităţi de identificare a persoanelor, de sancționare a acestora conform cadrului legal în vigoare", a spus Stegăroiu Ionel-Cătălin.

Lucian Bode, ministrul de Interne, a făcut și el declarații. Acesta a afirmat că astfel de manifestări nu au nicio legătură cu libera exprimare și că este regretabil că se întâmplă, la 32 de ani de la Revoluție.

”Am transmis forțelor de ordine să fie calmi, să fie fermi, dar să nu folosească violența” a punctat el. Spune că ”sunt câteva mașini distruse de către acești protestatari sau cum să-i numim”. În orele următoare, cei vinovați de distrugere vor fi chemați la audieri. ”Nicio mașină aparținând corpului diplomatic nu a fost vandalizată” a mai afirmat ministrul. Lucian Bode a precizat că au fost 300 de jandarmi în dispozitiv.

"Asta denotă egoism pur"

”Atentat la sănătatea românilor! Violențele și vandalismele oamenilor care se află la Parlament îi pun în pericol pe românii care nu se pot proteja de Covid-19! Asta denotă egoism pur. Vaccinarea și certificatul verde sunt cele mai eficiente arme împotriva virusului. Doar așa îi putem proteja pe cei care nu se pot apăra singuri, pe cei care se află în stare gravă din cauza COVID-19. Ca președinte al Senatului și ca liberal convins, apăr dreptul de a protesta. Dar acesta trebuie să se exercite în mod pașnic și doar în limitele Constituției. Dreptul de a avea o opinie diferită este un drept pe care îl au toţi cetăţenii României, dar dreptul la viață prevalează!” a spus Florin Cîțu.

Protestatarii sunt, acum, în drum spre Piața Victoria.

