Propunere după tragicul accident în care un băiețel a murit, iar surorii lui i-a fost amputat piciorul

Băiețelul a murit pe loc. Fetiţei rănite în accidentul care a avut loc duminică seară pe şoseaua Gării Căţelu, în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon, i-a fost amputat piciorul.

În acest context, jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre cea mai mare problemă a traficului din România. Mai exact: faptul că mașinile sunt tot mai multe și mai puternice. Șansa să aibă loc un accident a crescut spectaculos. Controlul Poliției nu ține pasul cu evoluția parcului auto. Ca și acum 30-40 de ani... există un polițist în tufiș pândind cu radarul sau - mai nou - cu drugtestul.

În anii '90, numărul de mașini în România era mult mai redus comparativ cu zilele noastre

În perioada imediat următoare Revoluției din 1989, parcul auto al țării era format în principal din automobile produse pe plan local, precum Dacia, și din mașini importate din fostul bloc sovietic.

Datele exacte variază, dar estimările arată că la începutul anilor '90, în România erau în jur de 1 milion de autoturisme înregistrate.

În contrast, în prezent, parcul auto din România a crescut semnificativ. Conform datelor oficiale de la Registrul Auto Român și alte surse statistice, numărul autoturismelor înregistrate în România depășea 8 milioane.

Propunere: Radarele fixe

„Poliția ba nu are benzină, ba nu are personal. Iată că nu se reușește trecerea de la așa zisele filtre la mijloace electronice. Este anarhie pentru că nu Poliția nu s-a upgradat. Acum sunt camere de luat vederi în toate orașele. Polițistul ar trebui să stea în birou, la aer condiționat, să vadă, pe camere, mașina care depășește, care merge agresiv, să trimită amenda acasă. Dar nu se dorește așa ceva. Așa... dacă stai la pândă... mai prinzi pe câte un fraier care nu a fost alertat de colegii de trafic dându-i flashuri. Și cu asta basta, dar lucrurile nu se rezolvă așa”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la România TV.

Sistemul despre care vorbește Val Vâlcu nu este nou. Prin 2003 fuseseră puse radarele fixe. În perioada în care primăriile au pus radare fixe, șoferii luau câte 8-9 amenzi pe un drum și au atacat în instanță, iar, în cele din urmă, acel sistem a fost anulat. S-au găsit toate chichițele pentru a renunța la radarele fixe.

Dacă ne gândim la costuri, instalarea de radare fixe pe distanța București-Constanța ar fi o investiție rezonabilă. Pe o distanță de 240 km, am putea instala câte un radar la fiecare 10 km, ceea ce ar însemna aproximativ 24 de radare. În comparație, într-o curte de întreprindere obișnuită există deja în jur de 20 de camere de supraveghere.

Totuși, există rezistență în utilizarea acestor radare din diverse motive, cum ar fi calibrările și omologările necesare. Dacă s-ar trece peste aceste obstacole, avantajele ar fi considerabile. În primul rând, utilizarea radarelor fixe ar elimina necesitatea expunerii polițiștilor la critici și conflicte. În loc să fie contestați în instanță pentru comportament neadecvat, polițiștii ar putea prezenta simplu dovada înregistrată: o fotografie clară cu vehiculul care a încălcat regulile. Amenda ar fi trimisă direct acasă, fără posibilitatea de a contesta verbal situația.

Un alt avantaj ar fi eficientizarea activității polițiștilor, care ar putea să-și desfășoare munca din birou, în condiții mai bune, reducând totodată necesarul de personal. Automatizarea societății a avansat semnificativ, iar implementarea radarelor fixe pe străzi ar fi un pas firesc în această direcție.

În ceea ce privește tragicul accident de lângă Parcul Pantelimon, trebuie luată în considerare influența comportamentului parental și a șoferilor mai experimentați asupra noilor conducători auto. Tinerii adoptă adesea modelele de comportament pe care le observă la părinți și la alți șoferi cu experiență. Prin urmare, o reglementare mai strictă și monitorizarea constantă a traficului ar putea contribui la schimbarea mentalităților și la crearea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții.

Amintim că duminică seara, când s-a produs accidentul, salvatorii au efectuat manevre de resuscitare asupra băiatului de 9 ani, însă medicii au constatat decesul acestuia.



Tinerii au fugit de la locul accidentului, însă au fost prinşi de poliţişti, după ce anchetatorii au vizionat înregistrările camerelor de filmat din zonă.



După ce a fost prins, şoferul de 17 ani a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultate indicate fiind 0, respectiv negativ. El a fost reţinut pentru 24 de ore, iar un magistrat a emis un mandat de arestare de 30 de zile pe numele lui.



Şi pasagerul din dreapta a fost reţinut de poliţişti, însă el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.



Conform prevederilor legale, persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu are permis este pasibilă de aceeaşi pedeapsă ca şi cel care conduce autoturismul.

