Proiectul "George Enescu - Poema Română", la Museum of Immersive New Art. Ce propune experiența audiovizuală

Filmul de prezentare a proiectului "George Enescu - Poema Română: Immersive Experience", o călătorie audiovizuală inedită, explorând viaţa şi opera marelui compozitor prin prisma primei opere enesciane compusă la doar 16 ani, va fi proiectat, pe 4 decembrie, la Museum of Immersive New Art.

"Cu doar câteva zile înaintea anunţării programului celei de a XXVII-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu, ce va avea loc anul viitor la Bucureşti în perioada 24 august - 21 septembrie sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, ARTEXIM - organizatorul festivalului - va prezenta miercuri, 4 decembrie 2024, începând cu ora 17,00, la MINA - Museum of Immersive New Art, proiectul imersiv George Enescu - Poema Română: Immersive Experience", anunţă, joi, ARTEXIM.

Filmul împleteşte scene care prezintă impactul durabil al lui Enescu asupra muzicii româneşti şi internaţionale, explorând influenţa sa asupra generaţiilor viitoare de muzicieni şi compozitori.

Graţie tehnologiei de ultimă generaţie, spectatorii de toate vârstele vor putea pătrunde în universul complex şi plin de culoare al lui George Enescu.

Lucrarea video cuprinde şi fotografii cu Enescu în diferite etape din viaţă şi carieră, animate cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar fonograma ce însoţeşte proiecţia este o înregistrare realizată de către Electrecord în anii "90, la pupitrul orchestrei ce interpretează lucrarea aflându-se dirijorul Horia Andreescu.

Proiectul anunţă, totodată, cea de-a şaptea serie de concerte, realizată în parteneriat cu JTI - Immersive Experience, care va fi introdusă în programul de anul viitor al Festivalului Enescu.

Patru proiecte inedite, realizate de coregraful şi regizorul Gigi Căciuleanu, pianista Alexandra Silocea, violonista Leticia Moreno sau compozitorul Constantin Basica vor îmbina elemente ale muzicii şi coregrafiei cu noile tehnologii.

Spectatorii ce doresc să participe la oricare dintre cele şase proiecţii imersive ce vor fi prezentate pe 4 decembrie, începând cu ora 17,00 la MINA, vor putea achiziţiona bilete cu valoare zero de pe site-ul eventim.ro, potrivit Agerpres.

Festivalul Internaţional George Enescu este un proiect cultural finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

