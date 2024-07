„Cetățeanul român e un cetățean diferit. Suntem balcanici, suntem latini, în absolut orice facem ne place să câștigăm, ne place să empatizăm, să fim oarecum peste alții, adică mi-ar plăcea să îți spun că am mașină mai șmecheră ca a ta, chiar dacă nu am, că am casă mai mare, că am nevastă mai frumoasă. Asta se vede în economie peste tot și, evident, că se vede și la noi în industrie, motiv pentru care profilul jucătorului român este un profil a unui jucător care se vede câștigător.

Posibilă sursă de bani

E profilul unui jucător care joacă de la început nu pentru a se relaxa, nu pentru a se distra, nu o vede ca și entertainment, o vede ca o posibilă sursă de bani. Considerând că acesta este profilul jucătorului, profilul clientului clienților noștri, și content-ul pe care noi o să-l lansăm la început este fix genul ăsta de content. Din punct de vedere matematic înseamnă că sunt niște setări matematice cu o cadență a câștigurilor relativ mai scăzută, însă cu o valoare a câștigurilor mai mare”, a precizat Damian.

Totodată, directorul 3 Oaks Gaming a fost întrebat dacă comportamentul jucătorului român este cu mult diferit față de comportamentul jucătorilor din alte țări.

„Depinde cum definim alte țări. Nu este cu mult diferit față de jucătorul bulgar sau grec, sau chiar italian. Toată piața sudică, inclusiv tot ce duce spre turci, e o piață în care jucătorii, mai mult sau mai puțin, au trăsături comune. Nouă ne place să considerăm ca suntem foarte diferiți de turci sau de bulgari, realitatea e că am locuit mii de ani în aceeași zonă și oarecum ADN-ul nostru s-a dus. Însă, dacă te duci pe piața vestică sau nordică, unde piața nordică e chiar mult mai diferită, tot ce înseamnă gambling, tot ce înseamnă inclusiv pariuri sportive, e văzut ca parte de distracție.

Mentalitatea sudică

Nu o să vezi niciodată la noi doi oameni care se întâlnesc: 'Hai pe la mine, bem o bere și ne jucăm niște jocuri de casino, vedem care câștigă mai mult sau care pierde mai greu'. Nordicii fac asta. Și vremea e genul de vreme care te ține mai mult în casă și banul e un ban care nu te forțează să te duci să-l înmulțești mâine neapărat. Atunci, la ei e entertainment, e distracție, e fun. Tot ce înseamnă piața sudică duce mult mai mult spre idea asta de: 'Ce ar fi să fac eu mulți bani mâine, eventual să îmi iau un Lamborghini înainte să am 27 de ani'. Asta este o mentalitate sudică pe care românul, din păcate spun eu, și-a însușit-o destul de bine”, a explicat Damian.

