Profesorul universitar dr. Lucian Georgescu a fost onorat cu Ordinul Național "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, distincție acordată prin decret prezidențial, pentru contribuțiile sale deosebite în domeniul cinematografiei și culturii românești. Această recunoaștere subliniază impactul semnificativ al carierei sale academice și profesionale în formarea și promovarea industriei creative din România.

"Suntem onorați să anunțăm decorarea colegului nostru, prof. univ. dr. Lucian Georgescu, cu Ordinul Național "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, prin decret prezidențial.

Absolvent al primei promoții a secției de scenaristică-filmologie UNATC, Lucian Georgescu și-a început studiile doctorale sub îndrumarea profesorului George Littera, a devenit, la recomandarea acestuia, primul critic de film post revoluționar (Noul Cinema, 1992) și, apoi, asistent al profesorului Dumitru Carabăț, fondatorul școlii românești de poetică a scenariului cinematografic, a cărui tradiție o continuă la catedra de specialitate a școlii.

Este membru activ al Consiliului Științific UNATC Press și al Consiliului Executiv al Screenwriters Research Network, editor asociat Intellect - JMDP (Journal of Digital Media and Policy), membru UCIN, FIPRESCI, EACWP, NAWE și Creative Commons. A publicat (sau a contribuit editorial) în Noul Cinema, Pro Cinema, România Literară, Polirom, Pandora M, Telerama-Corlet, Taylor and Francis, Edinburgh University Press.

Cineast (scenarist, regizor, producător), director de creație, veteran al industriei de publicitate și al mișcării de marketing cultural, el este fondatorul cinepub.ro, platformă AVoD de cinema național, un proiect alternativ bazat pe conceptele de open data și free copyright adaptate conținutului video scriptat distribuit prin online streaming, un parteneriat unic Google în România.

Activitatea sa în industriile și sectoarele creative se remarcă prin accentul pus pe promovarea produsului cultural cu strategii de marketing inovative, fiind autorul, scenaristul, regizorul sau directorul executiv de creație al unor memorabile campanii hibride, precum „Odiseea Păcii – 2001” (cu Emir Kusturiça) sau 'Sibiu - Capitală Culturală Europeană - 2007' ", se arată într-un comunicat al UNATC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News