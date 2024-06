Astăzi este ziua de naștere a profesorul de economie Mircea Coșea. El împlinește, în ziua alegerilor, vârsta de 82 ani. În acest context l-am sunat pentru urări, dar și pentru a-l întreba la ce schimbări așteaptă în urma acestor alegeri.

Pilonii de reconstrucție ai României

"Țara are nevoie de o reconstrucție. Nu are nevoie nici de reforme, nici de programe, ci de reconstrucție. Ceea ce s-a dovedit în ultimul timp este că țara este destructurată din punct de vedere al statului și al instituțiilor statului. Avem problema asta cu statul paralel, dar nu am înțeles foarte bine care e statul paralel. Statul paralel, se pare, era chiar statul adevărat, instituțiile statului. (...) E nevoie de o reconstrucție care să înceapă de la ceea ce înseamnă responsabilitățile adevărate, corecte, ale fiecărei instituții ale statului, incluzând în primul rând atribuțiile, responsabilitățile și drepturile, foarte bine conturate, ale instituțiilor de forță, ale serviciilor, care trebuie să aibă locul lor, importanța lor.

În al doilea rând e nevoie de reconstrucție în domeniul Justiției. Apar atâtea efecte pe care le vedem acum, în legătură cu ceea ce Justiția a trebuit să suporte ca urmare a unei presiuni pe care acest stat paralel a exercitat-o. Avem nevoie de o reconstrucție din punct de vedere al moralei și al responsabilității, pentru că această reconstrucție ar însemna ca acest popor să aibă încredere în statul pe care îl are, în clasa politică pe care o are. Multe lucruri s-au petrecut, numai ca urmare a acestor elemente de tip mafiot, ca urmare a sabotării capitalului național, a distrugerii unor ramuri economice importante ale României în urma acestor practici.

Mircea Coșea: Dacă se va vota în continuare pe necunoscute, atunci nu sunt mari șanse să se schimbe ceva

Deci, statul român trebuie să înceapă să sădească încredere pentru fiecare cetățean. Cum? Arătând că înțelege ce s-a întâmplat, că nu se oprește la telenovelă la televiziuni, cu reportaje cu generalul Coldea care vine și iese de la o secție de poliție, și că merge mai departe în reconstrucția sistemului juridic, reconstrucția conceptului de guvernare, care înseamnă punerea în valoare a posibilităților enorme pe care România le are ca resurse. O poziție responsabilă și foarte corectă în legătură cu relațiile internaționale, în primul rând cu Uniunea Europeană.

Astăzi e un vot foarte important. Astăzi trebuie să-și dea seama pe cine votează și ce garanție aduc cei care candidează că lucrurile se vor schimba. Aștept o schimbare de mari proporții. E o zi importantă și sper să avem un rezultat de valoare. Dacă se va vota în continuare pe necunoscute, atunci nu sunt mari șanse să se schimbe ceva. Totuși, speranța există. Trebuie să existe în această zi. O speranță de reconstrucție a tot ceea ce s-a destructurat în urma acestei nenorociri, numită statul paralel", a spus Mircea Coșea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News