Primul ong românesc dedicat tinerilor a împlinit 34 de ani. FDVR, peste 100.000 de beneficiari

S-au înființat astfel în 1990 Save the Children Romania, World Vision Romania, UNICEF Romania (1991) dar și câteva organizații și fundații românești.

Una dintre cele mai vechi organizații non-profit românești și totodată una dintre cele mai longevive este Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Înființată în 1990 era singura fundație care avea, la momentul respectiv, educația copiilor supradotați și talentați ca activitate principală. După o epocă a plafonării în toate domeniile, apărea astfel o organizație care dorea să investească în mințile luminate ale României

De-a lungul celor 34 de ani de activitate, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a investit peste 5 milioane de euro în proiecte educațioanale, culturale și sociale, a acordat peste 6.000 de premii, iar peste 100.000 de copii și tineri au devenit beneficiarii proiectelor lansate. În această perioadă,

Fundația a lansat Super Smart Team - prima echipă de copii și tineri supradotați din România, dar și o serie de programe, cursuri și proiecte unice în țară, precum: #Școala FDVDR, Olimpiadele Preșcolarilor, Liga Profesorilor Excepționali, Aristotel, Școala Viitorului ori 10 Biblioteci de nota 10. Fundația Dan Voiculescu a introdus pe scena culturală românească Ziua Recunoștinței Naționale, promovând, în fiecare an, o figură marcantă a culturii din țara noastră.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este membru al European Council for the High Ability, membru al World Council for Gifted and Talented Children, membru UNESCO, membru al European Talent Support Network.

