Primul Cod Roșu de caniculă de pe litoral. Nisipul e atât de fierbinte încât poți prăji ouă - Foto în articol

Este pentru prima dată în ultimii 50 de ani când malul mării este sub Cod Roșu de caniculă. ANM a emis o avertizare în acest sens și a anunțat că în cea mai mare parte a țării, valul de căldură va continua să se intensifice. Meteorologii spun că se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33-36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În plus, potrivit ANM, minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.

Totuși, în pofida avertismentelor, mulți dintre turiștii aflați în aceste zile la mare nu se așteptau ca nisipul să fie chiar atât de fierbinte. Jurnaliștii Pro Tv au decis să facă chiar un experiment în acest sens, așa că au încercat să prăjească ouă direct pe nisip. O reporteriță a pus o tigaie pe nisipul fierbinte, apoi a spart un ou. La scurt timp s-a putut observa cum albușului oului s-a întărit, semn că oul a început să se prăjească.

"Cam așa de tare frige nisipul pe plaja din Mamaia. Albușul s-a făcut. Dacă mai las câteva minute se va face și gălbenușul", a spus reporterița.

Cum ne protejăm de caniculă la plajă

Protejarea de caniculă la plajă este esențială pentru a evita problemele de sănătate cum ar fi deshidratarea, arsurile solare sau insolația. Iată câteva sfaturi pentru a te proteja eficient:

Hidratare

Bea multă apă: Este esențial să te hidratezi constant. Bea apă în mod regulat, chiar dacă nu îți este sete.

Evită băuturile alcoolice și cele cu cafeină: Acestea pot duce la deshidratare.

Protecție solară

Folosește cremă de protecție solară: Aplică o cremă cu factor de protecție (SPF) de cel puțin 30, cu 30 de minute înainte de a te expune la soare. Reaplică la fiecare două ore sau după ce ai intrat în apă.

Poartă pălărie și ochelari de soare: Alege o pălărie cu boruri largi pentru a-ți proteja fața, urechile și gâtul. Ochelarii de soare ar trebui să ofere protecție UV.

Adăpost la umbră

Stai la umbră cât mai mult posibil: Caută zone umbrite sau folosește o umbrelă de plajă pentru a te proteja de razele directe ale soarelui, mai ales în orele de vârf (10:00-16:00).

Îmbrăcăminte adecvată

Poartă haine ușoare și deschise la culoare: Hainele largi și de culori deschise reflectă mai bine lumina și permit pielii să respire.

Intră în apă pentru a te răcori, dar nu uita să aplici din nou crema de protecție solară după ce te usuci. Pulverizează apă pe față și corp pentru a te răcori rapid.

Fii atent la simptomele de insolație: Amețeli, greață, dureri de cap, piele roșie și fierbinte, respirație rapidă. Dacă observi aceste simptome, caută imediat umbra, bea apă și solicită ajutor medical.

