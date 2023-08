Primarul de la Crevedia, supărat că a zis adevărul: Nu mi-am dat seama că sunt înregistrat când m-au sunat reporterii. Se profită de starea mea psihică și fizică / video

Primăria comunei Crevedia a postat, pe pagina de Facebook, un videoclip în care apare primarul comunei, Florin Petre. Descrierea postării menționează că primarul va aduce lămuririle necesare în legătura cu catastrofa petrecută la Crevedia. Clipul are o durată de 30 de secunde și nu oferă informații concrete care să clarifice situația, așa cum se menționează în descrierea postării.

„Sunt Florin Petre, primarul comunei Crevedia. În aceste momente dramatice prin care comuna noastră trece, doresc, în ciuda presiunii media, să clarific aspecte legate de informațiile apărute în spațiul public, care, în opinia mea, au fost astfel create încât să distragă atenția opiniei publice la cauzele și vinovații reali ai dezastrului.

Sunt un om simplu, fără a pretinde că sunt un bun comunicator și că aș avea o acuratețe în vorbire. Locuiesc împreună cu familia mea în comuna Crevedia, sat Samurcași ”, a spus primarul Petre Florin.

După câteva minute, postarea a fost ștearsă.

Primarul a revenit cu o altă postare, de aproximativ 4 minute, în care spune că nu a știut că este înregistrat în noaptea exploziei, atunci când a fost contactat de mai mulți reporteri.

„În toiul nopții , în acele momente de panică și confuzie totală, generală, reporterii mai multor televiziuni m-au sunat, printre care și cei de la Digi24, fără a realiza că este de fapt un interviu și că sunt înregistrat.

Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o starea afectiv-emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor și fără a le cerne corespunzător prin filtrul gândirii.

De aici confuzia creată vizavi de faptul că aș avea cunoștință despre eventuale activități economice ale firmei Flagas. Am convingerea fermă că organele abilitate să cerceteze cauzele și împrejurările dezastrului, vor arăta la finalul cercetărilor, cu exactitate, datele împrejurărilor care au favorizat producerea catastrofelor precum și vinovații.

Am compasiune, am suflet, am empatie. Am fost și sunt alături de cetățenii mei din momentul zero până în prezent. Și nu o spun ca pe o scuză, dar în acest moment se profită de starea mea psihică și fizică în care mă aflu și în care trebuie să-mi desfășor activitatea publică și să fac față altor solicitări cotidiene, cât și presiunii mediatice.

Prioritățile mele sunt nevoile cetățenilor aflați în dificultate.”, a spus primarul.

După ce a auzit bâlbele lui Florin Petre, primarul din Crevedia, de la Antena 3 CNN, Marcel Ciolacu a făcut un anunț despre edil.

„Voi propune excluderea primarului din Crevedia în următorul Consiliu Politic Național, de la sfârșitul săptămânii. Un primar care ”n-a știut” și căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD!”, a scris Marcel Ciolacu.

Confruntat cu o declarație făcută de el despre ce se întâmpla la stația GPL, Florin Petre a negat că ar fi zis așa ceva.

„Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de 2-3 ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”, a fost mesajul postat de Primăria Crevedia, citându-l pe Florin Petre.

În această seară, Florin Petre a zis, la Antena 3 CNN, că el nu a zis niciodată așa ceva, deși... realitatea îl contrazice. Chiar el a intrat în direct, la Digi 24, imediat după tragedie unde a zis că știa anumite lucruri despre acel loc.

După interviul de la Antena 3 CNN, de marți seară, administratorul paginii de Facebook a comunei Crevedia a transmis că își asumă responsabilitatea pentru postarea de pe pagina de Facebook a comunei Crevedia, în care primarul Florin Petre susținea că știa de situația de la stația GPL.

„În urma speculațiilor apărute in presa, respectiv pe postul Antena 3, in calitate de administrator al acestei pagini, îmi asum întreaga răspundere pentru informația eronata apărută in spațiul public.

În noaptea catastrofei, primarul Petre Florin mi-a solicitat sa postez pe pagina primăriei despre nefericitul eveniment, dar data fiind situația de la fata locului nu mi-a dat prea multe detalii.

Așadar, m-am “inspirat” de pe net (aveți in foto imaginea), si am postat câteva completări preluate de la site-uri de știri.

Citarea primarului de către mine, ca administrator, a fost eronata, de fapt eu cotând o știre, nu pe primar.

Îmi cer scuze pentru situația creată.

Atașez pozele elocvente“, se arată într-o nouă postare pe pagina de Facebook a comunei Crevedia.

