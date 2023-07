Prima fotografie cu Prigojin după rebeliunea Wagner. Șeful mercenarilor, surprins în chiloți, într-un cort militar - Foto în articol

Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, nu a mai fost văzut în public după rebeliunea eșuată de la finalul lunii iunie. După revoltă Evgheni Prigojin a plecat în Belarus, dar apoi ar fi revenit în Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că s-a întâlnit cu șeful Wagner la Kremlin, la 29 iunie.

Totuși, Prigojin nu a apărut în public de la rebeliune, iar mulți s-au întrebat dacă acesta mai este în viață, mai ales că în ultima vreme din peisajul public au dispărut și mai mulți generali ruși de rang înalt despre care s-a spus că ar fi știut despre planurile lui Prigojin.

Recent, pe rețelele de socializare a fost publicată o fotografie în care liderul Wagner apare într-un cort militar. Cel mai probabil, poza respectivă a fost făcută în Belarus, scrie ȘtirileProTv.ro.

