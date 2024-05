Previziunile unui fost director CIA despre războiul din Ucraina. Generalul David Petraeus: Depinde în primul rând de continuarea sprijinului din partea SUA

Un fost director al CIA a vorbit despre cum ar putea evolua războiul din Ucraina. Generalul David Petraeus susține că o victorie a Kievului în faţa Rusiei ar presupune recâştigarea teritoriilor pierdute începând cu anul 2014, iar acest lucru depinde în primul rând de ajutorul oferit de Statele Unite, transmite Agerpres.

"Analiza asupra războiului modern scoate în prim plan cele patru sarcini ale leadershipului: să ai o idee principală, să comunici ideea, să convingi pe toţi să urmărească ideea neobosit, să revizuieşti şi să îmbunătăţeşti strategia ori de câte ori este necesar, să supervizezi punerea în practică a ideii. (...) Trebuie să-ţi înţelegi realmente propriile forţe, forţele inamice, terenul fizic, terenul uman, ţara în care operezi, toate elementele din ea, triburi, secte religioase, grupuri etnice, partide politice, toate astea, toate elementele societăţii, vecinătăţile, şi aşa mai departe, iar mai apoi să modelezi ideea principală corectă.

Apoi, o comunici eficient în toate ungherele organizaţiei şi tuturor celor care au un interes în rezolvarea conflictului. E o sarcină enormă care trebuie continuată mereu", a spus generalul David Petraeus, miercuri, după ce şi-a lansat la Universitatea Naţională de Apărare Carol I, volumul "Conflict, evoluţia războiului din 1945 până la Ucraina", la care este coautor împreună cu Andrew Roberts.

Șansele Ucrainei de a câștiga războiul





Totodată, acesta a vorbit și despre șansele Ucrainei de a câștiga războiul în fața Rusiei.

"O întrebare şi mai mare: Este asta posibil? Cred că singurul răspuns ar fi că ... depinde. Depinde în primul rând de continuarea sprijinului din partea SUA. Dar depinde şi de rezolvarea de către Ucraina a unui lucru foarte dificil, media de vârstă a ostaşilor săi, care este acum în jur de 40 de ani. (...) Mai depinde şi de faptul dacă statele vestice cad de acord să dea Ucrainei cele 300 de miliarde de dolari din fondurile ruse îngheţate în ţările occidentale. Şi asta este absolut vital. Eu cred (...) că este legal", a mai spus David Petraeus.

Războiul viitorului





În plus, generalul David Petraeus a spus cum vede el războiul viitorului.



"Omul va stabili ce anume va trebui să execute maşina, îi va da direcţia sub formă de algoritm. Inteligenţa artificială va învăţa şi se va upgrada continuu, (...) maşina având posibilitatea de a compara condiţiile stabilite şi de a valida ea însăşi dacă acţionează sau nu cinetic. Înspre aşa ceva ne îndreptăm", a spus David Petraeus.



"Această carte este mai mult decât o analiză istorică, ne oferă o analiză profundă şi inteligentă a războiului modern, ce se întinde pe durata a şapte decade de conflict, şi asupra învăţămintelor critice pe care le-am tras. Cartea nu este doar o trecere în revistă a unor bătălii ce s-au dat, ci o analiză temeinică a principiilor şi strategiilor care au modelat lumea noastră de azi: războaiele arabo-israeliene, războaiele din Coreea şi Vietnam, războiul strategic din Golf, tulburarea etnică din Balcani, implicarea prelungită din Afganistan şi bineînţeles războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina", a spus secretarul de stat în Ministerul Apărării Simona Cojocaru, care a apreciat la eveniment.



La lansarea volumului "Conflict, evoluţia războiului din 1945 până la Ucraina", semnat de Andrew Roberts şi David Petraeus au mai fost prezenţi: preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, Eugen Mavriş, rectorul Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, George Scutaru, CEO New Strategy Center, generalul Dragoş Iacob, adjunctul Şefului Statului Major General.

