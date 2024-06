Elena Lasconi candidează la președinția USR! Primul lider important din USR care o susține pe Lasconi

Anunțul vine pe fondul rezultatului foarte prost înregistrat de USR la alegerile locale și prezidențiale.

Elena Lasconi e lider USR și primarul orașului Câmpulung, fiind printre cele mai populare figuri din partid. Ea ar fi trebuit să deschidă lista USR la europarlamentare, dar a fost retrasă de pe listă de conducerea USR ca urmare a unui interviu în care aceasta a admis că a votat la referendumul din 2019.

Elena Lasconi va avea concurență în persoana primarului din Timișoara Dominic Fritz. Și cunoscutul activist civil Radu Hossu și-a anunțat candidatura la președinția USR.

Elena Lasconi

Primul lider important din USR care o susține pe Lasconi

Fostul ministru Claudiu Năsui a anunțat public că salută intrarea Elenei Lasconi în cursă și și-a manifestat susținerea pentru aceasta.

„USR are nevoie de reconstrucție iar România are nevoie de un partid autentic liberal.În politică nu sunt importante persoanele, ci ideile. Persoanele vin și pleacă. Dar ideile rămân.Nu fac des postări despre persoane, dar astăzi e cazul să fac una. Nu doar pentru că această persoană merită din plin, dar pentru că, mai mult ca oricând USR are nevoie de oameni credibili în fruntea sa.

O susțin pe Elena Lasconi la președinția USR pentru că USR-ul are nevoie de reconstrucție.Mă bucur că Elena Lasconi a acceptat să candideze la președinția partidului și este hotărâtă să candideze și la președinția României. Elena a demonstrat că poate să unească oamenii și să aibă rezultate. A reconstruit Câmpulung, iar rezultatul electoral a fost la înălțime.

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de încurajare zilele astea. O susțin pe Elena din toată inima. Și este important să fim cât mai mulți care o susținem pe ea și care susținem în continuare USR, singurul partid care are șanse să fie autentic liberal în politica din România.

Dacă sunteți membri USR, vă încurajez să faceți tot ce puteți să o susțineți pe Elena și să participați la Reconstrucția USR!”, a transmis Năsui.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News