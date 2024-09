Prețurile la apartamente au bubuit în Capitală. ”Câtă” casă îți mai permiți cu adevărat? În cel mai ieftin cartier din București valoarea pe mp a crescut cu 500 de euro

E o întrebare de 100.000 de euro pentru 50 de mp!

În condițiile în care DCNews a scris în trecut în ce situație se află românii care contractează un credit ipotecar de 100.000 de euro, cu un avans de 20.000 de euro și o rată la bancă pe 30 de ani de 3000 de lei, ajungând să returneze 300.000 de euro (VEZI AICI MAI MULT), astăzi aflăm și că pentru un apartament pentru care un român plătea în 2019, în cel mai ieftin cartier din București, 800 de euro mp, astăzi plătește mai mult de 1200 de euro/mp.

Deci câtă casă ne mai permitem cu adevărat?

Preţul mediu la locuinţele noi din Bucureşti a crescut la 1.709 euro pe metrul pătrat util, în primul semestru din acest an, în urcare cu 29% faţă de primul semestru din 2019, când era de 1.329 de euro, a afirmat, vineri, directorul comercial al Imobiliare.ro, Răzvan Ionescu, conform Agerpres.

”Practic, locuitorii Capitalei, faţă de acum 5 ani, îşi permit mai mult decât îşi permiteau atunci”



"În toţi ce aceşti 5 ani vedem că creşterea nu s-a oprit. Au fost câteva momente de incertitudine, dar creşterea a fost aproape continuă şi am câteva cifre care arată global ce s-a întâmplat specific pe piaţa din Bucureşti. Încep cu nişte cifre macroeconomice. Salariul mediu în perioada aceasta a crescut cu 64%, în timp ce preţul mediu solicitat în Bucureşti a crescut cu aproape 30%. Ce ne spune asta? Ne spune că gradul de accesibilitate al locuinţelor din Bucureşti a crescut, în această perioadă. Practic, locuitorii Capitalei, faţă de acum 5 ani, îşi permit mai mult decât îşi permiteau atunci. Ca să dăm şi cifre, dacă acum 5 ani ne trebuiau 7,2 ani pentru a achiziţiona dintr-un salariu mediu o locuinţă, un apartament de două camere, în 2024 această perioadă s-a redus la 5,6 ani. În acelaşi timp, o situaţie interesantă se vede pe zona de autorizări clădiri rezidenţiale. Dacă în anul 2019, în această perioadă ianuarie-iunie, prima jumătate de ani, erau 300 de autorizaţii noi, presupun că nu este o surpriză pentru nimeni că în 2024 numărul s-a redus aproape la jumătate", a spus Răzvan Ionescu, la un eveniment organizat în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti, de la Palatul Parlamentului.

Mai multe locuințe gata de predat



Potrivit acestuia, locuinţele finalizate în primul trimestru al anului sunt mult mai multe, 1.705, faţă de 1090 în primul trimestru din 2019.



"Acum, dacă ne uităm la cartierele cu cele mai mari scumpiri, sunt nişte situaţii foarte interesante. Situaţia din Bucureşti este o situaţie destul de eterogenă. Vedem, în funcţie de cartier, creşteri de la 9%, cea mai mică creştere, până la aproape 90%, în Pantelimon, de exemplu. Pantelimon este cartierul cu cea mai mare creştere de preţ de-a lungul acestor 5 ani. Vorbim de o creştere de la un preţ mediu de 930 euro, deci sub 1.000 euro, la un preţ de 1.700 euro, astăzi. (...) În aceeaşi situaţie sunt cartierele Drumul Taberei, Pipera, Militari, Rahova, unde am avut creşteri de peste 60%, în Drumul Taberei aproape 80%. Topul celor mai scumpe cartiere din Bucureşti nu este o surpriză pentru nimeni. Cred că aceleaşi le-am avut şi acum 5 ani. Vorbim de Herăstrău, Nordului, Dacia, Eminescu, Victoriei, Romană, Dorobanţi, Floreasca şi Cotroceni. În aceste cartiere vedem preţuri medii în zona de 3.000 euro pe metru pătrat. Atenţie că şi în interiorul acestei zone situaţia este extrem de eterogenă. Sunt, aşa cum probabil că toţi ştiţi, proprietăţi la peste 10.000 euro metrul pătrat şi proprietăţi undeva sub 3.000 euro pe metrul pătrat", a susţinut el.

Cel mai ieftin cartier din București, mai scump cu 500 de euro/mp



În schimb, topul celor mai ieftine cartiere din Bucureşti s-a schimbat din 2019 faţă de 2024. Deşi Ghencea a rămas cel mai ieftin, cu 1.231 de euro pe metrul pătrat util pentru apartamentele noi, şi aici creşterea este destul de mare, de peste 50% faţă de 2019, când aveam 833 euro pe metrul pătrat. În acelaşi timp, în 2024, pe lista celor mai ieftine cartiere a apărut Titan, cu 1.346 euro/mp.



Conform unui comunicat al Imobiliare.ro, apartamente noi la preţuri cu până la 90% mai mari şi zone unde chiar şi 20 de potenţiali cumpărători se "luptă", pe fondul deficitului de ofertă, pe fiecare proprietate scoasă la vânzare. Aşa poate fi rezumată, pe scurt, transformarea prin care a trecut Bucureştiul în ultimii cinci ani pe segmentul rezidenţial nou.



În ciuda numeroaselor obstacole întâmpinate în această perioadă de jucătorii din real estate, de investitori, dar şi de cumpărători, Capitala a continuat să se dezvolte şi a ajuns să influenţeze inclusiv progresul unor localităţi din periurban. Dezvoltatorii lucrează în momentul de faţă la aproximativ 21.300 de apartamente noi, acestea urmând să intre pe piaţa rezidenţială bucureşteană în anii următori.

”În două zone preţul solicitat depăşeşte 3.000 euro/mp util”



Conform sursei citate, apartamentele noi s-au scumpit în toate cartierele bucureştene. Majorările s-au apropiat în unele cazuri de 80%-90% în cinci ani. Chiar şi în cel mai ieftin cartier se solicită preţuri cu aproape 50% mai mari decât în 2019. Cumpărătorii plătesc cele mai mari sume de bani pentru a se muta în locuinţe noi situate în nordul şi în centrul oraşului. În două zone preţul solicitat depăşeşte 3.000 euro/mp util.



În urmă cu cinci ani preţurile porneau de la 833 euro/mp util pentru apartamentele noi. Tot atunci existau patru cartiere în Bucureşti unde cumpărătorii puteau să plătească mai puţin de 1.000 euro/mp. În 2024, cumpărătorii achită între 2.000 - 3.000 euro/mp util în 19 cartiere.



Potrivit analizei, nu există în Bucureşti nicio zonă în care preţurile solicitate pentru apartamentele noi scoase la vânzare să fie în scădere comparativ cu cele înregistrate în prima jumătate a anului 2019. În schimb, vedem cartiere unde locuinţele noi s-au scumpit cu cel puţin 60% în ultimii cinci ani, dar şi zone care depăşesc la vânzare pragul de 3.000 euro/mp util.

Oferta scade în Capitală



Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult în Pantelimon şi în Drumul Taberei, cu 88%, respectiv cu 79%, conform datelor centralizate şi analizate de Imobiliare.ro. Cumpărătorii puteau achiziţiona o astfel de proprietate în Pantelimon cu un preţ mediu de doar 929 euro/mp util în 2019. Acum, costul pe metrul pătrat a ajuns la 1.746 euro. În Drumul Taberei, apartamentele noi se vindeau cu 1.010 euro/mp acum cinci ani. În prezent, preţul mediu a atins pragul de 1.800 euro/mp util.



Potrivit comunicatului, oferta scade în Capitală. Cumpărătorii au avut la dispoziţie în prima jumătate a anului până în 13.000 de apartamente noi la nivelul pieţei rezidenţiale din Bucureşti, cu 22% mai puţine decât în perioada similară a anului 2019. Cele mai multe apartamente noi sunt concentrate în patru cartiere - Berceni, Titan, Pipera şi Militari. Dezvoltarea accelerată înregistrată pe segmentul rezidenţial nou în Berceni a atras o saturaţie la nivelul cererii.

