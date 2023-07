Premierul Bulgariei face o vizită oficială vineri la Bucureşti. Va fi primit de Marcel Ciolacu la Palatul Victoria

Şeful Executivului de la Sofia va fi primit de premierul Marcel Ciolacu, la Palatul Victoria.

Cei doi oficiali au programate o întrevedere tete-a-tete şi o întâlnire în plenul celor două delegaţii oficiale. La finalul discuţiilor, cei doi prim-miniştri vor susţine declaraţii comune de presă.

Compania germană Sulzer va investi iniţial 1,5 milioane de euro într-un centru de dezvoltare software în Sofia, urmând să fie create gradual aproape 100 de noi locuri de muncă pentru specialiştii IT cu înaltă calificare din Bulgaria. Acest lucru a devenit evident în timpul unei întâlniri a ministrului Economiei şi Industriei, Bogdan Bogdanov, cu directorul general al companiei germane de software auto Sulzer GmbH, Dr. Michael Kraus, la minister, a anunţat joi biroul de presă al ministerului. Printre clienţii companiei se numără producătorii auto BMW, Audi, Daimler, MAN, Porsche, Rolls Royce, SEAT, VW, Skoda.



Bogdanov a subliniat că sectorul auto este o prioritate pentru Bulgaria, deoarece aduce valoare adăugată ridicată. El a subliniat că tot mai mulţi investitori din industrie sunt interesaţi să deschidă centre de cercetare - dezvoltare (R&D) în Bulgaria.



"Dezvoltarea de software în industria auto este importantă pentru Bulgaria şi ţara noastră are toate premisele pentru a deveni un centru regional de dezvoltare a companiilor din sector", a spus el.



Ministrul a subliniat că industria automotive din Bulgaria este una dintre cele cu cea mai rapidă creştere, generând peste 10% din PIB numai în 2022 şi angajând 75.000 de oameni. Potrivit acestuia, în urmă cu doar 10 ani reprezenta doar 1% din PIB şi avea mai puţin de 9.000 de angajaţi.



Unul dintre subiectele discutate în timpul întâlnirii a vizat planurile companiei de dezvoltare în Bulgaria, Kraus subliniind că investiţia în Bulgaria face parte din politica companiei de a fi prezentă în apropierea Germaniei, în încercarea de a reduce lanţurile de aprovizionare. Ministrul Bogdanov a spus că Bulgaria are ingineri talentaţi şi suficientă expertiză, subliniind că în ţară se poate realiza o dezvoltare a durabilă a afacerilor, precum şi sinergii şi parteneriate în sectorul auto, unde există deja un ecosistem excelent.





