Pregătește-te pentru vară: curăță, activează și încarcă cristalele din casa ta!

Ținerea cristalelor, plasarea lor pe corpul tău și plasarea lor în mediul tău te vor ajuta să te vindeci fizic, emoțional și spiritual.

Cristalele funcționează interacționând pozitiv cu câmpul energetic sau chakra corpului tău. Universul nostru, care este format din atomi, este într-o vibrație constantă. Structurile regăsit în cristale și pietre semiprețioase sunt foarte bune la menținerea stabilă a vibrațiilor. Noi, pe de altă parte, suntem un amestec complex de vibrații care devin ușor instabile din cauza stresului care ne înconjoară, ritmului prea agitat al vieții, al bolilor cu care ne confruntăm. O mulțime de lucruri ne pot afecta vibrația, de la influențe externe, cum ar fi stresul electromagnetic, până la influențe interne, cum ar fi modelele de gândire negative persistente și emoțiile reprimate.

Deși există diferite tipuri de cristale, fiecare dintre ele contribuie și își pun amprenta asupra vieții noastre în multe feluri. În timp ce unele cristale sunt cunoscute pentru efectele lor de reducere a stresului, unele ne ajută la concentrare, iar altele ne îmbunătățesc calitatea vieții în multe feluri, cum ar fi să ne ajute să dormim.

Mai întâi trebuie să începem prin a alege cristalul potrivit scopului nostru. Alegerea cristalului potrivit este cel mai important pas și este probabil să îți ia ceva timp. Deoarece culoarea și dimensiunea cristalelor diferă, energiile lor diferă și ele. Lasă energia ta interioară să preia controlul și aceasta va alege piatra potrivită pentru tine. De la E-Crystals.com.

Pentru că cristalele noastre să funcționeze cât mai bine, ar trebui să face următoarele acțiuni:

1. Curățare

Cristalele pot capta energiile negative foarte repede, așa că ar trebui să fie curățate, mai ales atunci când ai primit cristalul, dar și după ce l-ai folosit pentru o perioadă. Cristalul tău trece prin multe mâini înainte de a ajunge la tine acasă. De aceea, etapa de curățare este foarte importantă. Îți vom explica câteva metode de curățare.

Îți poți curăța cristalul trecându-l prin fumul care se ridică din bețișoarele speciale de fumigație ale plantelor precum Salvie, Cedru, Lavandă sau Palo Santo.

De asemenea, poți folosi uleiuri esențiale purificatoare precum salvie, cuișoare, hamamelis, portocală și levănțică. Curățarea cu apă limpede (dacă se poate apă de izvor) este și ea benefică. Prin aceasta vei reînnoi energiile cristalelor și pietrelor naturale cu doar câteva mișcări simple. În cele din urmă, deși nu este esențial, cristalul îl poți plasa într-o cameră cu muzică cu vibrații mari pentru a curăța energia rămasă în cristal.

2. Activare

După ce ai curățat piatra, este timpul să-i oferi un scop cristalului. Spune-ți intenția, astfel încât cristalul tău să funcționeze special pentru asta.

Să explicăm cum o poți face acest lucru, pas cu pas:

-Ține cristalul ales în mâna stângă, stai în liniște, relaxează-te și începe să respiri.

-Stai lângă o fereastră sau afară în lumină naturală.

-Poți spune cu voce tare: „ Acest cristal va fi dedicat binelui. Vreau să fie folosit pentru a aduce în viață mea dragoste și lumină.” Nici nu ai idee cât de mare este puterea cuvintelor!

-Apoi cristalul va trebuie “programat” pentru scopul dorit. Da, ai citit bine! Gândește-te la ce dorești să folosești cristalul sau cum dorești să te sprijine, cum ar fi obținerea unui nou loc de muncă sau rezolvarea unei situații speciale. În timp ce încă ții cristalul în mâna stângă, imaginează-ți cum ar fi dacă obiectivul tău ar fi îndeplinit.

-După ce ți-ai imaginat scopul cristalului, termină procesul spunând cu voce tare cărui scop îi este destinat cristalul.

3. Încărcare

Cristalele curățate și activate trebuie să fie încărcate pentru a funcționa bine. Acest proces ar trebui făcut în anumite momente, în special după etapa de curățare. Odată cu timpul vine și experiența, vei simți când cristalele tale trebui reîncărcate.

Poți efectua acest pas folosind puterea naturii, a luminii soarelui și a luminii lunii. Pentru cele mai bune rezultate, îți poți încărca cristalele în timpul solstițiului, echinocțiului, lunii pline sau lunii noi. Profită de vară și soare pentru a face asta! Strălucirea luminii solare este foarte puternică în activarea energiei. Poți face o scurtă baie de soare cu cristalele pe care tocmai le-ai cumpărat pentru tine sau casa ta. Pentru acest proces, îți poți încărca cristalul profitând de lumina soarelui timp de 4 ore. Profitând de puterea de încărcare a luminii solare, poți încărca energiile pozitive în cristalul tău.

Lumina lunii, pe de altă parte, este o opțiune sigură pentru toate cristalele, astrul ceresc al nopții fiind extraordinar de puternică pentru încărcare. Lumina lunii are o magie misterioasă. Lăsat toată noaptea sub lumina lunii, cristalul tău va fi încărcat cu o energie extraordinară. În plus, poți obține un plus de fericire și sănătate prin încărcarea cristalului sub lumina lunii, care are o energie și un potențial mai puternic în perioada Lunii Pline.

Pentru a-ți reîncărca cristalele, le poți plasa într-un grup mai mare de cristale.

În concluzie…

Ai grijă de cristalele tale în fiecare zi, petrece timp cu ele. Există multe moduri de a folosi cristalele, pentru că doar așa vei găsi utilizarea potrivită pentru tine. Îl poți plasa sub pernă în timp ce meditezi, îl poți așeza pe biroul tău pentru concentrare, sau noaptea pentru vise liniștite sau pentru a alinia și echilibra fiecare dintre chakrele tale. Îl poți folosi pentru tot ceea ce dorești. Există nenumărate metode, atâta timp cât vrei să-ți atingi scopul.

Există cristale care ne vor ajuta în diverse domenii, în conformitate cu scopurile noastre în viață. Trebuie, așadar, să creăm un spațiu liniștit, plin de energie, deschis pentru a comunica cu cristalele din preajma noastră. Există diferite tipuri de cristale pentru fiecare scop. Asigură-te că alegi cristalele vindecătoare care ți se potrivesc cel mai bine și care te atrag.

