Poți să nu mai muncești dacă faci acest lucru. Trucul care te va ajuta să ai independență financiară. "Am reușit să fac asta la 25 de ani"

Richard Hutton, specialist în educație financiară, spune că o persoană care nu are deloc economii poate obține independența financiară dacă pune lunar deoparte 20% din salariu.

”Dacă cineva începe cu suma de zero lei, nu are deloc economisit, dar are un salariu de 5000 de lei pe lună, trebuie să pună deoparte 20%, deci câte 1000 de lei pe lună. Cât durează să se poate pensiona? Cu strategia asta, cu 20% creștere anuală, în 15 ani. Nu în 40, cât o pensie normală, ci doar în 15 ani”, spune el.

”Ce se întâmplă? Dacă tu obții un câștig de 20% și retragi doar cinci la sută pe an, contul continua să crească cu 15% pe an. Acesta este cazul unei persoane care nu are deloc investiții, nu are deloc economii. Dar dacă ai deja niște bani puși deoparte, durează chiar mai puțin. Și dacă economisești mai mult de 20 la sută, durează mai puțin”, a explicat Richard Hutton, specialist în educație financiară, în platoul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Care este primul pas

”Primul pas este să investești în companii. Sunt doar câteva criterii simple, și anume să fie capitalizare foarte, foarte mare, dar investiție în companii direct, ca și cum îți creezi propriul ETF.

Un alt criteriu foarte important este ca vânzările să fie cel puțin duble în ultimii cinci ani. Atât. Top 10 cele mai mari companii, care cresc cel mai repede. Eu o dată pe an verific care sunt acelea, și gata”, mai explică Richard Hutton.

Richard Hutton: Am reușit să fac asta la 25 de ani, dar am început la 14 ani

”Ca să ajungi la independență financiară, trebuie iei o parte din salariu și s-o investești lunar, și într-un timp mult mai scurt de 40 de ani, investiția ta va genera destul venit astfel încât să te poți susține de acolo. Așa am reușit eu să fac asta la 25 de ani, dar am început la 14 ani.

Deci a durat totuși un deceniu. Pentru majoritatea oamenilor cam 10 ani durează să ajungă la independența financiară. Am vorbit 1:1 cu sute de persoane în ultimele luni iar la majoritatea acesta este cazul, cam 10 ani. Nici vorbă de 20 - 30 de ani. La unii chiar mai puțin”, a mai spus Richard Hutton.

