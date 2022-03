Postul Paștelui. Carmen Brumă vine cu un pont: Informația aceasta nu e, de obicei, menționată

Fierul din surse vegetale este cunoscut sub numele de fier nonhemic și se găsește în unele legume, fructe, verdețuri, alimente pe care le consumăm în Postul Paștelui.

Problema este că fierul din sursele vegetale se absoarbe mai greu în organism. Carmen Brumă a venit cu o soluție simplă.

„Veți vedea tot felul de tabele cu informații de genul: în semințele de susan există de nu știu câte ori mai mult fier decât într-o bucată de carne sau în frunzele de spanac există de șapte ori mai mult fier decât în ficatul de pui etc.

Partea foarte importantă care nu este, de obicei, menționată este că fierul de origine vegetală, adică din semințe și din legume, este un fier nonhemic care nu se absoarbe la fel ca cel din surse animale, ca cel din carne, din ou. Degeaba ai mai mult fier în sursele de origine vegetală dacă organismul nu îl poate folosi. Pentru a stimulat absorbția din surse vegetale, este necesar să ai o sursă de vitamina C la aceeași masă. Am ținut cont de aceste lucruri când am pus la punct planul alimentar din programul „Suplă și sănătoasă în post””, a spus Carmen Brumă pe Instagram.

De asemenea, „o idee bună ar fi să storci suc de lămâie peste tot ce mănânci și îți place în această combinație”, a scris Carmen Brumă în ghidul său „Suplă și sănătoasă în post”. Alte idei care să vă ajute să absorbiți fierul din legume găsiți în cartea sa.

Carmen Brumă a lansat o provocare. O accepți?

Provocarea pare simplă, dar nu este deloc așa! 14 zile fără zahăr! Cine mănâncă dulciuri știe cât de greu este să te lași de acest „viciu”, iar primele zile pot fi un adevărat calvar, dar merită! Pentru sănătate ar trebui să facem orice, mai ales că zahărul este dușmanul numărul 1 pentru organism.

Provocarea lui Carmen Brumă pentru cele două săptămâni fără zahăr are câteva reguli: fără zahăr, îndulcitori artificiali, miere, fără fructe, sucuri din fructe, fructe uscate/confiate. De asemenea, trebuie să consumați cel puțin trei legume crude, diferite, pe zi.

Avantajele sunt multe, printre care: aspect mai definit al musculaturii, mai ales dacă faci sport, aspect mai luminos al pielii, crește calitatea somnului, se reduce celulita și digestia se îmbunătățește.

Carmen Brumă a spus că ea, de obicei, mănâncă dulce doar în weekend, dar de această dată și ea a spus „da” provocării fără zahăr.

„Primele trei-patru zile sunt cele mai dificile dacă sunteți obișnuite să mâncați zilnic dulce. Pentru mine, până acum nu a fost foarte dificil pentru că doar în weekend mănânc dulce. Provocarea adevărata pentru mine va fi cam pe vineri”, a spus Carmen Brumă.

