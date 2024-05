Postul intermitent. Nutriționistul Mihaela Bilic: O soluție rapidă de a slăbi! Efecte negative

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat ce este postul intermitent și care sunt beneficiile și efectele negative ale acestui stil alimentar.

"Ne e mai ușor să facem foamea când se numește post…intermitent. Numit în engleză “intermitent fasting” acest stil alimentar alternează perioadele de post negru cu cele de alimentație normală. Cel mai frecvent se practică metoda 16/8 care înseamnă să nu mănânci nimic timp de 16 ore, iar în restul de 8 ore rămase să ai 2 mese principale. Există și alte modele: post negru timp de 24 de ore, una sau două zile pe săptămână sau metoda 5 cu 2 (5 zile din săptămână mâncăm normal iar 2 zile mâncăm foarte puțin, adică max 500-600 cal/zi).

Ce este postul intermitent

Postul intermitent este un regim flexibil și ușor de urmat, fiecare poate să-și găsească ritmul care i se potrivește. În esență presupune 2 mese principale în zi, consumate la o distanță de 6-8 ore una de alta, fără gustări între mese. Putem face din acest stil alimentar un obicei pe viață, nu are riscuri ci doar beneficii. Mesele rare bagă organismul în cetoză, reglează nivelul insulinei, stimulează sinteza de hormoni de creștere și deblochează slăbitul. Ne disciplinăm și comportamentul alimentar, învățăm să nu mai ronțăim și ne întărim toleranța la foame.

Metabolismul are de câștigat, pauzele alimentare îi dau răgazul să facă curățenie și regenerare celulară. Se activează autofagia, un proces prin care corpul digeră și reciclează toate proteinele provenite din deșeuri, celule moarte și îmbătrânite. Postul alimentar are efect antiaging, ameliorează diabetul de tip 2 și inhiba procesele inflamatorii. Și pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus fastingul este o soluție rapidă de a slăbi, se topesc cu precădere depozitele de grăsime iar masa musculară este protejată.

Efectele negative ale postului intermitent

Există efecte negative ale postului intermitent? Poate o ușoară deshidratare dacă nu consumăm suficiente lichide. La început poate apărea o stare de iritabilitate și insomnie, care dispar rapid odată ce ne intrăm în ritm. Se mai descrie o stare de slăbiciune cu somnolență până când organismul învață să facă față la foame.

Apare și respirația urât mirositoare, care ne confirmă starea de acidoză, deci slăbitul funcționează! Sunt suficiente 2-3 săptămâni ca să ne obișnuim și să ne detașam de mâncare. Pe lângă faptul că ne regăsim silueta, absența mâncării ne limpezește mintea, ne dă energie și chiar o stare de bine. Să mâncăm mai puțin și mai rar e sănătos, deci nu e de mirare că postul a ajuns să fie recomandat și de religie, și de medicină. Merită încercat"!, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News