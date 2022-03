Portretul Prințesei Diana care nu a mai fost văzut niciodată până acum. Ce dezvăluie

Sursa foto: Facebook The Royal Family

Realizată de fotograful de modă David Bailey în 1988, imaginea a fost comandată inițial de National Portrait Gallery, dar a rămas în arhiva lui Bailey până acum, scrie cnn.com. Imaginea alb-negru înfățișează o Diana elegantă, de 27 de ani, care se uită în depărtare, purtând o rochie din satin, fără umeri, și o pereche de cercei în formă de lacrimă.

Bailey a fost ales de Prințesa Diana pentru iluminarea cu un contrast puternic și stilul său minimalist. Alegerea "a reflectat dorința ei de a-și stabili o nouă identitate fotografică pentru ea însăși”, distinctă de formele consacrate de portrete regale, potrivit unui comunicat de presă al Historic Royal Palaces, organizația de caritate britanică însărcinată cu conducerea a șase dintre palatele Regatului Unit.

Dezvăluită acum, după 34 de ani, imaginea consolidează și mai mult reputația sa publică ca fiind unul dintre cei mai moderni membri ai Familiei Regale britanice.

Dezvăluirea fotografiei are loc într-un moment în care cultura pop este deosebit de încântată de "Prițesa Poporului", care a murit la vârsta de 37 de ani, în 1997. În 2021, Emma Corrin a câștigat un Glob de Aur pentru reprezentarea ei a Prințesei de Wales în seria Netflix "The Crown", în timp ce Broadway a pus în scenă "Diana: The Musical". Anul acesta, Kirsten Stewart a fost nominalizată la Oscar pentru rolul Dianei din filmul lui Pablo Larraín - "Spencer”.

Imagini realizate de membrii Familiei Regale, prezentate în cadrul expoziției

Restul expoziției, intitulată "A Life Through A Royal Lens”, va prezenta o serie de lucrări care explorează relația dintre fotografie și monarhie. Include fotografii realizate în turneele regale și portrete emblematice ale șefilor de stat, precum și momente în afara serviciului, departe de ochii publicului. De asemenea, pentru prima dată, este prezentată o selecție de imagini realizate chiar de membrii Familiei Regale.

"Mediul fotografic a modelat modul în care lumea vede monarhia britanică”, a declarat Claudia Acott Williams, curator la Palatele Regale Istorice, într-un comunicat de presă. "A permis Familiei Regale să ofere perspective fascinante asupra vieții și lucrării lor, transformând imaginea regală și creând o relație fără precedent între coroană și oameni”.

