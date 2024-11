Ponta vine cu documente prin care vrea să-l îngroape pe Iohannis. Ce a cumpărat actualul președinte

Aceste cheltuieli includ costuri mari pentru transportul oficial, iar liderii social-democrați consideră că transparența este esențială, având în vedere volumul și natura acestor cheltuieli.

Victor Ponta, fost prim-ministru, a reacționat pe rețelele sociale, anunțând că așteaptă să fie chemat la comisia de anchetă pentru a prezenta documentele oficiale privind achiziția aeronavei oficiale pentru președinte și prim-ministru din 2014. Victor Ponta a subliniat că, în loc de aeronava respectivă, președintele Klaus Iohannis a optat pentru 10 jeturi private, care, cumulate, au costat de trei ori mai mult decât aeronava care ar fi rămas în proprietatea României.

În plus, Victor Ponta a amintit despre Vila Dante, pregătită pentru fostul președinte Băsescu, care a fost dată ulterior ca reședință unui ambasador, în urma căreia au fost recuperați toți banii investiți de RAPPS, iar vila a rămas modernizată și în proprietatea statului.

„Aștept să fiu chemat la Comisia de Anchetă să le prezint documentele oficiale prin care aprobasem, în 2014, achiziția unei aeronave oficiale pentru Președinte și Prim Ministru; dar domnul Iohannis a vrut 10 jeturi private care, cumulate, au costat de 3 ori cât costa acea aeronava care rămânea în proprietatea României.

Mai pot să prezint Comisiei cum am dat Vila Dante (pregătită pentru Băsescu) ca reședință unui ambasador al unei țări extrem de importante și cum, din chiria încasată, am recuperat toți banii investiți de RAPPS și am rămas în proprietate cu o vilă modernizată. Sau poate îmi mai aduc aminte niște detalii până sunt chemat la Comisie! Până atunci însă, poate domnul Iohannis dă banii la ANAF așa cum au decis instanțele; sau, ca să citez, „Da, băi, banii înapoi!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Printre obiectivele comisiei de anchetă se numără determinarea sumelor cheltuite pentru:

transportul de lux/escalele la Sibiu neevidențiate în agenda Administrației Prezidențiale;

cazarea în condiții premium cu ocazia deplasărilor interne și externe ale președintelui Iohannis;

vacanțele de schi;

terenurile de golf de la Vila Lac 3;

modernizările și alte investiții realizate Vilei de la Neptun.

Un obiectiv important al viitoarei comisii parlamentare de anchetă va fi de a stabili baza legală și motivele invocate pentru secretizarea cheltuielilor făcute de Administrația Prezidențială și alte instituții ale statului în interesul personal al președintelui Iohannis.

Comisia de anchetă își propune să afle sumele alocate pentru reamenajarea vilei din Bulevardul Aviatorilor 86, cu destinația de locuință pentru un fost șef de stat.

Comisia va fi formată din 15 membri, urmând să fie condusă de un birou, compus dintr-un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari.

