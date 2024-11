Ponta s-a sucit privind susținerea la prezidențiale: Dintre cei 14, categoric e cel mai bun / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ponta, zâmbet de plăcere după ce Trump l-a căutat, din toată România, pe Ciolacu. Chirieac: Arată că are ștampilă de la Washington

Partidul Social Democrat nu a mai dat președintele României din anul 2000, când Ion Iliescu a câștigat împotriva lui Corneliu Vadim Tudor. La fiecare scrutin electoral ulterior, în 2004, 2009, 2014 și 2019, candidatul PSD - Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Viorica Dăncilă - a pierdut în fața candidatului susținut de dreapta - Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Aceasta istorie nefastă pentru social-democrați l-a determinat pe Victor Ponta să fie rezervat în primă fază cu privire la candidatura lui Marcel Ciolacu la președinția României, însă fostul premier și-a schimbat radical perspectiva în momentul în care liderul actual al PSD și-a asumat deschis intrarea în cursa prezidențială.

Mai mult, Victor Ponta este ferm convins că Marcel Ciolacu va câștiga în turul al doilea cu oricine s-ar confrunta, fie că este George Simion, fie că este Elena Lasconi.

„Credeți că Marcel Ciolacu are o șansă reală să câștige președinția României?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! Sunt convins de asta. După cum știți, eu am fost cel mai vehement dintre apropiați, care i-a spus mereu „stai liniștit, o să te facă iarăși în turul 2 cu ciuma roșie“, însă din momentul în care el s-a hotărât, am zis OK, gata, te susțin. Apoi m-a prins el și mi-a zis: Nu mă susții tu așa, la DC News și de pe terenul de golf, treci aici. Așa am ajuns și candidat!

Cred că are o șansă și e cel mai normal. Nu a pretins niciodată că este noul geniu al României, dar dintre cei 14, categoric e cel mai bun. Cred că, în turul doi, cu oricine ar intra dintre Simion și Lasconi, cred că are prima șansă“, a spus Victor Ponta.

