Podaru a venit la DCNews cu documentele depuse la DNA. Ce se întâmplă cu Piața Amzei. Incredibil ce a făcut Clotilde Armand

„Piața Amzei funcționează sau funcționa ca piață. În anul 2023, trecând prin acea zonă, am văzut că a apărut un proiect cultural, Cartierul Creativ. Un lucru nemaipomenit, doar că acest proiect nu trecuse prin Consiliul Local. (...) Spațiile se află în administrarea Sectorului 1 prin Consiliul Local, așa este legea. Deci, primarul are funcție executivă, consiliul are o funcție ca un parlament și are în administrare acele spații. Și Teatrul Bazilescu a fost cedat de la Guvern, Municipiului București care este proprietarul spațiului și dreptul de administrare îl are Consiliul Local al Sectorului 1, ca să înțelegem această distincție. Și vine, realizează un parteneriat cu o firmă de evenimente prin care cedează acest spațiu gratuit. Este ilegal, acel spațiu este un spațiu comercial.

(...) După ce am făcut o corespondență cu primarul Clotilde Armand și cu omul de comunicare al dânsei, Ionel Stoica, am primit răspunsul că Consiliul Local nu trebuia să fie consultat pentru că acele spații au fost cedate gratuit. Însă, spre surprinderea tuturor, DNA Brașov, în luna decembrie, anunță că a început cercetarea penală împotriva oamenilor din Primăria Brașov care au cedat niște spații gratuite sub formă de comodat, într-un proiect cultural similar.

Celebru publicitar a primit spațiu gratuit pentru evenimente

Deci, având în vedere aceste două elemente și faptul că primarul, în primăvara anului trecut, a cedat unei firme de evenimente a unui publicitar din România, unei persoane cunoscute în domeniul publicității din România, zona Pieței Amzei, Piața Amzei 13 și Piața Amzei 13A, gratuit pe tot parcursul anului trecut, în care s-au desfășurat diferite evenimente, în care, am fotografii în cadrul acelor evenimente, au fost prezente standuri ale unor firme care vindeau, spre exemplu, țigări sau alte standuri ale unor firme care au realizat activități comerciale. Deci, DNA trebuie să verifice modul în care a cedat, care este prejudiciul generat și cum s-a realizat acest concurs de infracțiuni între mediul privat și stat.

Mai mult decât atât, și aici veți regăsi în documentul pe care vi-l voi lăsa, sunt trecute toate contractele de modernizare ale spațiului înainte de cedarea gratuită, prin care Clotilde Armand cheltuie cel puțin 150.000 euro fără semnătura și fără aprobarea Consiliului Local. Deci, dna. Clotilde Armand, oricât de mult ar încerca să pară un sfânt sau un îngeraș, este un om cu reale probleme legale. Realizând acest proiect pe tot parcursul anului trecut a văduvit comunitatea locală, a uzurpat calitățile și funcția Consiliului Local și a generat clar, din punctul meu de vedere, un prejudiciu la nivelul banilor publici.

Aviz de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Piața Amzei nu funcționează de 10 ani pentru că nu a reușit și nu a avut, acesta este punctul numărul doi al ilegalității, nu are aviz ISU. (...) Parcarea nu a fost omologată, a fost o problemă de proiectare din perioada în care piața a fost modernizată. Deci, nu are aviz ISU pentru că nu are intrare, din ce am înțeles de la specialiștii din partea administrativă a primăriei, nu are intrare și ieșire, nu are decât intrarea mașinilor și același sens sau sens unic de ieșire al mașinilor care ar aproviziona. Ea nu a primit avizul ISU, nu a avut avizul și aici intervine partea simpatică. Am sesizat ISU în două rânduri anul trecut și Primăria Sectorului 1 și Clotilde Armand au fost amendate, inclusiv organizatorul, acea firmă de evenimente, cu 10.000 lei și cu 13.000 lei. La revenirea mea din toamnă, (...) ISU îmi spune: 'Încă nu și-au achitat penalitățile, amenzile contravenționale' ”, a transmis Dan Podaru, candidat la Primăria Sector 1.

