Cine ești și cum ai ajuns să regizezi piese de teatru și, îndeosebi, piese de teatru atât de inovatoare?

"Mă numesc Norbert Boda, am terminat actoria mai demult, apoi am făcut un master în regie-teatru, am fost angajat la Teatrul Municipal Baia Mare și am montat prin diverse teatre din țară.

Mai și joc câteodată ca actor, atunci când simt că am ceva de spus. În general, în ultima vreme, încerc să fac teatru când am ceva de spus sau când ceva mă fascinează/interesează, nu mai montez așa de des. Nu pot să zic că mă mai regăsesc în teatru", ne-a spus regizorul piesei "Digital Freud".

Fotograf: Adorjan Deak/piesa de teatru "Digital Freud", la Teatrul Apropo



"Multă lume mi-a spus că am o voce unică din punct de vedere artistic, ceea ce punea presiune pe mine… de fapt, eu puneam singur pe mine, crezând că vocea mea trebuie auzită.

Poate trebuie auzită, nu știu. Când simt nevoia să mă dezlănțui, o fac, când nu, prefer să tac. Aș zice chiar că am început să hibernez artistic mai frecvent, ceea ce mi-a liniștit viața. Momentan sunt student în anul 3 la regie-film la UNATC. Îmi place mai mult filmul decât teatrul. Cel puțin acum", adaugă regizorul.

AI-ul și omul, puși față în față

După metoda sinopsis, prompt și răspuns, regizorul Norbert Boda ne-a răspuns la întrebările următoare:

1. Ce poate face un regizor și nu o să poată face niciodată ChatGPT?

"Un regizor are capacitatea de a simți subtilitățile umane în timp real, de a lucra cu emoțiile și chimia unui grup de actori în mod direct, de a adapta viziunea artistică la neprevăzut și de a transforma procesul de creație într-o experiență colectivă, spontană și profund umană", zice ChatGPT.

2. Ar putea AI-ul să înlocuiască inteligența umană în materie de scenografie? Dacă da, o face deja?

"AI-ul poate genera idei, desene sau concepte pentru scenografie", spune tot ChatGPT.

Da, poate. M-a ajutat deja în acest sens. La mai multe proiecte chiar, răspunde Norbert Boda.

3. E ChatGPT un caracterolog mai bun decât omul?

Nu chiar. Intuiește și simte clișeele omenești. Ceea ce e puțin alarmant e că se și hrănește din asta. Dar nu înțelege încă omul, menționează Norbert Boda.

"Caracterologia implică și empatie, intuiție și experiență directă, elemente care depășesc ceea ce AI-ul poate simula", punctează ChatGPT.

4. Actorii sunt deznădăjduiți, pe bună dreptate, că inteligența artificială ar putea înlocui produsul muncii lor. În stadiul ăsta ce s-ar putea face? Dar peste 5 ani?

"În prezent, actorii ar putea să-și concentreze eforturile pe ceea ce îi diferențiază: profunzimea emoțională, spontaneitatea și capacitatea de a crea conexiuni autentice. Peste 5 ani, ar putea fi necesar să existe reglementări clare în privința utilizării AI în creațiile artistice, protejând unicitatea muncii actorilor", spune ChatGPT.

Cred că actorii și performerii live sunt cel mai în siguranță legat de AI. Eu nu știu cum ar putea tehnologia să îi înlocuiască. Mă rog, roboți sau holograme, dar cred că sunt alte domenii mult mai amenințate de AI, precum muzica, semnalează Norbert Boda.

5. Are ChatGPT capacitatea de a răspunde filosofic la întrebări filosofice?

Dacă îi spui sa răspundă filosofic la întrebări filosofice, da. Uite. ChatGPT, simplu și scurt: răspunde filosofic la o întrebare filosofică. De ce eu?, îi comandă Norbert Boda.

"De ce eu? Pentru că doar tu poți întreba asta. Existența ta este punctul de plecare al întrebării, iar răspunsul depinde de tine: să accepți, să cauți, să creezi sau să renunți", răspunde ChatGPT.

6. Ce fel de sfaturi ne poate da inteligența artificială?

Sincer? Cred că orice fel de sfaturi. Nu știu dacă sunt sfaturi bune sau potrivite pentru persoana respectivă, dar cam în orice domeniu poate da sfaturi, fie că e ceva profesional, psihologic, cotidian, emoțional, financiar etc.

Legat de discuții politice și spirituale/religioase, cred că are niște restricții, dar chiar și așa poți găsi niște bypass-uri cu modul în care formulezi prompturile, spune Norbert Boda.

7. Ar trebui să avem, în societate, o discuție mai serioasă despre impactul inteligenței artificiale? Dacă da, cum ar putea decurge?

"Da, o discuție serioasă este crucială pentru a înțelege și a gestiona impactul AI", spune ChatGPT.

În primul rând, cred că un număr mare de oameni necunoscători ar trebui să testeze (îndelungat) modul în care funcționează softurile AI. Încă cred că e tabu pentru unii. E important să înțeleagă pragmatic oamenii de ce ar putea înlocui multe joburi. Și nu vorbesc doar din punct de vedere financiar.

În al doilea rând: reglementare. Dar aici nu prea am o opinie bine formată, spune Norbert Boda.

"Discuția trebuie să fie orientată spre responsabilitate, transparență și echilibru între inovație și etică", adaugă ChatGPT.

Bonus: Răspunsul mai larg al ChatGPT-ului legat de ultima intrebare:

"a) Dezbatere publică – organizarea de forumuri, conferințe și emisiuni care să implice experți, artiști, filosofi și publicul larg.

b) Educație – integrarea subiectului în programele școlare și universitare, pregătind generațiile viitoare pentru realitățile tehnologice.

c) Reglementare – implicarea guvernelor și organizațiilor internaționale în crearea unor politici etice și juridice clare.

d) Colaborare interdisciplinară – unirea tehnologiei cu științele umaniste pentru a naviga impactul socio-cultural", conchide ChatGPT.

***

Digital Freud analizează influența tehnologiei și inteligenței artificiale asupra psihicului uman, prin intermediul poveștilor a patru tineri care trăiesc sub ochiul atent al lui Digital Freud, un A.I. omniscient. Între realitate și iluzie, aceștia se luptă cu emoții, identități confuze și dependența de lumea virtuală, în timp ce își înfruntă propriile fantasme digitale. Conceptul freudian clasic este regândit într-o cheie modernă, punând sub lupă criza identitară provocată de ascensiunea tehnologiei.

Regia: Norbert Boda

Norbert Boda Cu: Ioana Cojocărescu, George Olar, Cătălina Romaneț, Flavia Perșa

Ioana Cojocărescu, George Olar, Cătălina Romaneț, Flavia Perșa Scenografia: Alexandru Ivan

Alexandru Ivan Design video: Adorjan Deak

Piesa "Digital Freud" se mai poate vedea la Teatrul Apropo și în data de 14 decembrie 2024, de la ora 19:00.

