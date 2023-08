Plante suculente în grădină. Cum se plantează, de ce să ții cont

Plantele suculente au nevoie de multă lumină solară, așa că asigură-te că le plantezi într-un loc în care vor primi cel puțin 6 ore de soare pe zi. Totuși, dacă trăiești într-o zonă cu veri foarte fierbinți, ar putea fi necesar să le oferi puțină umbră în timpul orelor de vârf ale zilei.

Solul pentru plantele suculente ar trebui să fie bine drenat și să nu rețină exces de umiditate. Poți folosi un amestec special pentru plante suculente sau să amesteci nisip cu solul existent pentru a asigura un drenaj bun.

Sapă gropi pentru plantele suculente, luând în considerare dimensiunea matură a plantei. Asigură-te că distanța dintre plante este suficientă pentru a le permite să se dezvolte corespunzător. Scoate cu grijă planta suculentă din ghiveci și îndepărtează excesul de sol din rădăcini. Plasează planta în groapa pregătită și nivelează solul în jurul rădăcinilor. Înfige planta în sol până la nivelul la care se afla în ghiveciul său inițial.

Udă planta suculentă imediat după plantare pentru a ajuta la stabilizarea rădăcinilor. Totuși, evită udarea excesivă, deoarece plantele suculente pot suferi dacă sunt expuse la umiditate prea mare. În timpul sezonului de creștere, udă plantele suculente o dată pe săptămână sau atunci când solul este uscat la atingere. Asigură-te că apa nu se acumulează pe frunze, pentru a evita putrezirea. În perioada de iarnă, redu udatul, deoarece plantele suculente au nevoie de mai puțină apă în acest timp.

Aplicarea unui strat subțire de mulci în jurul plantelor suculente poate ajuta la menținerea nivelului de umiditate în sol și la protejarea rădăcinilor.

Verifică plantele periodic. Dacă observi daune produse de insecte sau probleme cu plantele, tratează-le corespunzător.

Plantele suculente sunt adaptate pentru a stoca apă în frunze și tulpini. Așadar, nu au nevoie de udări la fel de frecvente precum alte tipuri de plante.

Tipuri de plante suculente

Iată câteva tipuri populare de plante suculente:

Sempervivum (Hen and Chicks): Aceste plante formează rozete compacte de frunze care se înmulțesc rapid. Ele au o gamă largă de culori și forme.

Echeveria: Aceste suculente au frunze groase și cărnoase dispuse în rozete. Ele vin într-o varietate de nuanțe, de la verzi la roz sau albastru.

Aloe: Plantele Aloe au frunze suculente și pot fi cultivate în interior sau în exterior. Gelul din frunze are proprietăți medicinale.

Crassula: Cunoscută și sub numele de "Jade Plant" sau "Money Plant," această plantă are frunze groase și este foarte ușor de îngrijit.

Haworthia: Aceste plante au frunze translucide sau cu dungi și sunt perfecte pentru a fi cultivate în ghivece mici.

Agave: Aceste plante mari au frunze rigide și ascuțite și sunt adesea asociate cu deșerturile.

Sedum: Cu o varietate de forme și culori, plantele Sedum se dezvoltă bine în zonele cu soare.

Kalanchoe: Aceste plante produc flori colorate și frunze cărnoase. Ele sunt adesea cultivate ca plante de interior.

Aeonium: Aceste plante au trunchiuri groase și frunze dispuse în rozete. Ele pot avea culori vibrante și forme interesante.

Lithops (Living Stones): Acestea sunt plante suculente mici, cu aspect asemănător pietrelor. Ele sunt adaptate să se camufleze în mediul lor deșertic.

Senecio: Cunoscută și sub numele de "String of Pearls," această plantă are tije subțiri și pendule care se aseamănă cu mărgelele.

Crassula ovata (Jade Plant): Este o suculentă populară, cu frunze groase și rotunde, și poate crește sub formă de copacel.

Aeonium arboreum (Tree Houseleek): Această suculentă formează tufe înalte și are frunze mari, plate și rotunde.

Aptenia (Baby Sun Rose): Are frunze mici și rotunde și produce flori mici și vesele în diferite culori.

Euphorbia: O familie diversă de plante suculente, inclusiv cactuși spinoși și plante cu aspect exotic.

