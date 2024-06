Pinguinii Humboldt, pe cale de dispariție. Specia, una dintre cele mai vulnerabile

În urmă cu un an, în largul coastei chiliene erau peste 800 de perechi reproductive de pinguini Humboldt sau cuiburi active.

Numărul exemplarelor de pinguini Humboldt este în scădere dramatică în zonele situate pe coasta centrală a statului Chile, specia fiind una dintre cele mai vulnerabile dintre cele 18 specii de pinguini din lume, iar riscul dispariției acestora este unul mare, relatează Reuters, scrie Agerpres.

În 2023, oamenii de știință au cercetat două insule aflate în largul coastei centrale chiliene și au detectat 842 de perechi reproductive sau cuiburi active, iar în acest an au găsit numai o pereche reproductivă.

Paulina Arce, medic veterinar specializat în pinguini, a declarat că populațiile de pinguini din toate insulele analizate au cunoscut o reducere sau numărul de exemplare a rămas la fel. ”Acest lucru ar putea duce la un scenariu și mai drastic, care ar putea fi dispariția speciei”, a spus Arce.



Pinguinii Humboldt (Spheniscus humboldti) trăiesc în colonii de-a lungul coastelor Pacificului din Chile și Peru.

Aceste păsări, incapabile de zbor, pot cântări până la 5 kilograme și pot măsura până la 70 de centimetri înălțime, la vârsta adultă.

Gripa aviară și El Nino, printre cauzele care au dus la reducerea populației de pinguini

Diego Penaloza, președintele Safari Conservation Foundation, a declarat că principalele amenințări la adresa pinguinilor din mediul sălbatic sunt poluarea marină, animalele de companie lăsate nesupravegheate și perturbarea locurilor de cuibărit.



În plus, gripa aviară, exacerbată de fenomenul meteorologic El Nino, a făcut ravagii în rândul populațiilor de pinguini și al altor viețuitoare sălbatice.

Ca urmare, ratele de reproducere ale pinguinilor Humboldt au scăzut ajungând până aproape de zero, potrivit lui Javiera Meza, șefa Departamentului pentru conservarea biodiversității din cadrul Biroului național pentru silvicultură Conaf.



”Gripa aviară, plus fenomenul El Nino, au deplasat toată hrana spre zona sudică și, prin urmare, în tot nordul Chile reproducerea a scăzut la niveluri aproape de zero, iar pe lângă asta mulți pinguini au murit. A fost ca o furtună perfectă”, a declarat Meza.

