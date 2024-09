Pesta micilor rumegătoare, terorism biologic? Cine aduce oi bolnave în România? Prof. dr. Andrei Tănase: Să ne uităm la țările vecine! Ei de ce nu au atâtea focare?

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmite că există deja 60 de focare active a pestei micilor rumegătoare, boală foarte gravă care afectează oile și caprele. Primul focar a fost identificat în urmă cu o lună, pe 19 august. De atunci numărul focarelor a crescut constant.

„În data de 19.08.2024, în România evoluează 60 de focare (8 exploatații comerciale, 14 exploatații comerciale de tip A, 37 de exploatații non profesionale și o stână) de pesta rumegătoarelor mici (PRM) cu un total de 232.927 de animale existente.

Focarele se află în patru județe fiind distribuite astfel:

- în județul Tulcea sunt 49 focare în 10 localități din care: 7 exploatații comerciale, 14 exploatații comerciale de tip A și 28 de exploatații non profesionale cu un total de 212.973 animale;

- în județul Constanța sunt 9 focare în 6 localități în exploatații non profesionale cu un total de 6.865 de animale;

- în județul Timiș un singur focar într-o exploatație comercială cu un total de 12.500 de animale;

- în județul Ialomița un singur focar într-o stână cu un total de 589 de animale”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

De reținut că pesta rumegătoarelor mici este o boală virală severă care afectează exclusiv oile și caprele, fără a prezenta risc pentru oameni. În cazul animalelor infectate, rata mortalității poate ajunge până la 70%. În condițiile date, crescătorii de ovine au datoria să respecte reguli suplimentare privind exportul animalelor. „În paralel, ANSVSA își continuă demersurile pentru renegocierea condițiilor sanitare veterinare, atât cu țările de destinație existente cât și cu altele noi”, precizează instituția.

Este eutanasia animalelor bolnave o soluție?

Pentru mai multe lămuriri dar și sfaturi pentru gospodari am stat de vorbă cu prof. univ. dr. Andrei Tănase, fost rector și decan al Facultății de Medicină Veterinară din București, doctor în științe medicale umane și veterinare.

"Boala este reală, este o infecție virală, dar nu este contagioasă pentru om, deci nu este zoonoză. Boala se transmite prin contact direct între animalul bolnav și cel sănătos sau pri excrețiile acestuia care sunt, în principal, jetaj nazal și salivar, în apa de băut - pentru că este la colectiv sau în furajele care sunt atinse de celelalte animale. Omul NU se poate contamina nici măcar prin consumul de carne și subproduse de la aceste animale.

Dacă facem o comparație cu altă maladie ca gripa aviară, după părerea mea, eutanasia animalelor este o măsură exagerată. În epizootia de gripă aviară, care a cuprins și zona Deltei Dunării, au fost eutanasiate prin gazare toate păsările din curțile localnicilor din zonă. Doar că această gripă aviară a afectat și păsările sălbatice (cormorani, rațe sălbatice, scufundări, egrete, pelicani), și-atunci stau și întreb - care ar fi fost motivul pentru care am omorât păsările? Că erau mai ușor de prins? Poate că există alte motive! Poate că există și alte soluții!

Soluția care omoară virusurile din gospodării. Ce alte "rute ocolitoare" mai există

De exemplu, aceste virusuri, de la gripa aviară, pesta porcină (africană) și toate celelalte sunt foarte sensibile la un dezinfectant care se numește, în termeni populari, sodă caustică (hidroxid de sodiu), soluție 1 la mie. Dezinfectăm tot, facem carantină, așa cum se proceda mai demult pentru o altă boală virală la animale numită febră aftoasă, legislația spune că nu se intră și nu se iese din focar până când nu se stabilizează zona, adică până la 14 zile de la ultimul animal îmbolnăvit, după care se deschide carantina. Și toți medicii veterinari, toată poliția, toată jandarmeria, toate organele statului de îndrumare, control și restricții își făceau treaba. Iar animalele bolnave erau izolate și sacrificate.

Mai mult decât atât, ar trebui să existe soluții de recuperat animalele sau produsele de la aceste animale tot sub formă de carantină. Oare în loc să eutanasiem atâtea animale și să le îngropăm, sau să eutanasiem atâtea păsări și să ajungem apoi la un deficit economic imens - n-am putea, la toate subvențiile care sunt, să facem niște abatoare volante pe care să le duc în focar, să sacrific tot, să sterilizez toate produsele de abator și să valorific toate produsele care sunt necontaminante pentru om? Cine a murit de gripă aviară? Cine a murit de pestă porcină? Păi dacă ar fi fost așa, cei care lucrează în producția animalieră și au contact direct cu animalele, că este fermier, că e medic veterinar sau lucrător în agricultură sau doar consumator, ar fi trebuit să se îmbolnăvească. Mai cu seamă medicii veterinari și fermieri ar trebui să nu supraviețuiască acestor flageluri, acestor boli - gripa aviară, pesta porcină și, mai nou, pesta rumegătoarelor mici. Eu, de exemplu, am 46 de ani de activitate sanitar-veterinară și nu m-am îmbolnăvit niciodată. Și am stat doar printre animale bolnave, pe cele sănătoase doar le inspectam. Și am supraviețuit. Au murit cinci filipinezi care acolo s-au născut, acolo au crescut și acolo s-au îmbolnăvit pentru că trăiau în condiții de adăpost de păsări."

Câteva ipoteze...

"Tot ceea ce se întâmplă aici este.... terorism biologic! Apariția acestor flageluri pentru care nu mai putem să facem nimic. În România s-au eutanasiat o sumedenie de porci și de găini... în țările celelalte s-a întâmplat asta? De unde a venit pesta porcină? De la ucraineni! De unde a venit grip aviară? Tot de pe la vecini. De unde a venit acum pesta rumegătoarelor mici? Păi întrebați-i pe ciobani... a fost cineva la tv care a avut curaj să spună (nu știu dacă a doua oară mai îndrăznește să facă asta sau mai poate fi prezent în fața unui microfon) că e o debandadă totală cu serviciul vamal și sunt atâția inconștienți care aduc animale în țară fără a fi controlate, fără buletine de analiză, fără istoric epidemiologic. Le bagă în țară pentru un amărât de câștig sau, dimpotrivă, pentru sume foarte mari. Dar fără legalitate. Deci trebuie înăsprite serviciile de control la frontieră.

Și cu pesta aviară a fost la fel. Repet, toate găinile de la lipoveni, de la locuitorii din Delta Dunării au fost eutanasiate, în vreme ce pelicanii, rațele, egretele și toate celelalte din sălbăticie n-au putut fi prinse și nu le-a gazat nimeni. Și totuși pesta aviară a fost eradicată. Deci e cu mare semn de întrebare. Am scăpat de pesta aviară, am scăpat de pesta porcină, mai mult sau mai puțin, acum a apărut pesta rumegătoarelor... mâine, poimâine apare febra aftoasă la vacă, sau, mă rog, tot la rumegătoare. Și multe, multe altele. Anemie infecțioasă la cai... am sacrificat caii, i-am sucit, i-am învârtit... apare câte un focar și după aia trebuie controlat, Sunt de acord cu asta: dacă apare un focar trebuie izolat, trebuie controlat și trebuie verificat tot șeptelul de animale dintr-o anumită zonă. Și asta înseamnă carantină.

Dar... numai în România? Numai în România se întâmplă treaba asta? Fenomenul poate fi oprit la graniță dar nu se vrea. Așa cum se întâmplă și cu drogurile. Au găsit recent droguri în fructe congelate. Așa și cu terorismul biologic" a conchis prof. dr. Tănase.

