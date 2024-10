Percheziții DGASPC Vaslui și o clinică medicală. Este cercetat modul de emitere al certificatelor de handicap

Citește și: Angajată la Spitalul din Mangalia, cercetată penal pentru delapidare. Vindea medicamentele pe care le sustrăgea din spital

Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, precum și al unei clinici medicale au fost percheziționate miercuri de polițiști, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).



În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vaslui, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, au pus în aplicare trei mandate de percheziție la sediul DGASPC și al unei clinici medicale.



”În această cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, fiind cercetată modalitatea în care au fost emise certificate de încadrare în grad de handicap. În urma punerii în executare a mandatelor de percheziție, au fost descoperite și ridicate documente ce pot servi la soluționarea cauzei”, precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui, citat de Agerpres.



Ancheta este în curs de desfășurare, fiind continuate cercetările, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale.

